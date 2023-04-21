https://sputnikarabic.ae/20230421/وزير-الاقتصاد-الياباني-يرفض-الرد-على-سؤال-يتعلق-بفرض-حظر-كامل-على-الصادرات-إلى-روسيا-1076140444.html
وزير الاقتصاد الياباني يرفض الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
وزير الاقتصاد الياباني يرفض الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T04:24+0000
2023-04-21T04:24+0000
2023-04-21T04:53+0000
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طوكيو - سبوتنيك. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن نيشيمورا، قوله: "هذا السؤال يمس المفاوضات الدبلوماسية، وأود الامتناع عن التعليق".وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/اليابان-تحظر-تصدير-ألعاب-الأطفال-إلى-روسيا-1075353892.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الاقتصاد الياباني يرفض الرد على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا
04:24 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
رفض وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، الإجابة على سؤال يتعلق بفرض حظر كامل على الصادرات إلى روسيا، والذي يُزعم أنه تجري مناقشته قبل قمة القادة في اليابان المقررة في أيار/ مايو المقبل.
طوكيو - سبوتنيك
. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن نيشيمورا، قوله: "هذا السؤال يمس المفاوضات الدبلوماسية، وأود الامتناع عن التعليق".
وفي السياق، ذكرت وكالة بلومبرغ بوقت سابق أن الولايات المتحدة وحلفاءها تدرس فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة قولها، إن مسؤولي مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة القادة في اليابان المقررة في مايو المقبل.
وذكرت المصادر أن المناقشات تهدف إلى إشراك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا الحظر، لكنهم أضافوا أيضًا أن الاقتراح لا يزال قيد المناقشة ويمكن أن يتغير.
وأضافت المصادر أن النهج الذي يناقشونه "سيقلب نظام العقوبات الحالي"، ويفرض حظرًا على جميع الصادرات ما لم يتم استثناء أي منها، بخلاف المعايير الحالية التي تسمح بجميع الصادرات ما لم يحظر أي منها.
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا
، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.