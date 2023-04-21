https://sputnikarabic.ae/20230421/مصدر-لـسبوتنيك-اغتيال-إمام-مسجد-في-بيحان-جنوبي-اليمن-على-يد-مسلحين-1076152685.html

مصدر لـ"سبوتنيك": اغتيال إمام مسجد في بيحان جنوبي اليمن على يد مسلحين

مصدر لـ"سبوتنيك": اغتيال إمام مسجد في بيحان جنوبي اليمن على يد مسلحين

أطلق مسلحون الرصاص، اليوم الجمعة، على إمام مسجد في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، مما أسفر عن مقتله. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T10:24+0000

2023-04-21T10:24+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين اعترضوا إمام وخطيب صلاة العيد في مديرية بيحان (غرب شبوة)، عبد الله عبد الله الباني، عقب أدائه خطبة العيد وتوجهه إلى منزله؛ حيث أطلقوا الرصاص على سيارته في منطقة المطار، وأردوه قتيلا.وأضاف أن أحد أبناء الإمام عبد الله الباني أصيب خلال الهجوم، الذي حدث عقب خلاف بين مسلحين والشيخ نفسه، على خلفية إمامة صلاة العيد.وتسببت الحرب التي يشهدها اليمن، منذ أكثر من 8 أعوام، في انهيار أمني بكافة المحافظات اليمنية، برز في تفشي الجريمة وغياب سطوة سلطات الدولة.وتسيطر جماعة أنصار الله (الحوثيين)، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني؛ لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

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