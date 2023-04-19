https://sputnikarabic.ae/20230419/ارتفاع-عدد-ضحايا-التدافع-في-العاصمة-اليمنية-صنعاء-إلى-79-قتيلا-و110-جرحى-1076105051.html
ارتفاع عدد ضحايا التدافع في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 80 قتيلا و120 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا التدافع في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 80 قتيلا و120 مصابا
ارتفعت، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا حادثة تدافع وقعت في العاصمة صنعاء وسط اليمن، إلى 200 قتيل ومصاب. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T23:22+0000
2023-04-19T23:22+0000
2023-04-19T23:35+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن ضحايا التدافع الذي شهده مركز لتوزيع المساعدات في مدرسة معَّين بمنطقة باب اليمن شرقي العاصمة، ارتفعوا إلى 80 قتيلاً بينهم أطفال و120 مصاباً.وأضاف أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى الثورة العام القريب من موقع التدافع، مؤكداً أن الحصيلة مرشحة للارتفاع خاصة مع وجود 20 مصاباً في حالة حرجة.وفي وقت سابق، صابح اليوم، قال مصدر في صنعاء إن حشوداً من المواطنين تدافعوا أثناء قيام مجموعة تجارية بتوزيع مساعدات مالية عليهم في مدرسة مَّعين وسط صنعاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.وذكر المصدر أن الحادثة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن المجموعة التجارية اعتادت توزيع المساعدات أسبوعياً على المحتاجين في المكان ذاته دون وقوع ضحايا.ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 أعوام من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/اليمن-مقتل-وإصابة-50-مدنيا-إثر-حادثة-تدافع-في-صنعاء-1076104372.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن
ارتفاع عدد ضحايا التدافع في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 80 قتيلا و120 مصابا
23:22 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 23:35 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
ارتفعت، اليوم الخميس، حصيلة ضحايا حادثة تدافع وقعت في العاصمة صنعاء وسط اليمن، إلى 200 قتيل ومصاب.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن ضحايا التدافع الذي شهده مركز لتوزيع المساعدات في مدرسة معَّين بمنطقة باب اليمن شرقي العاصمة، ارتفعوا إلى 80 قتيلاً بينهم أطفال و120 مصاباً.
وأضاف أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى الثورة العام القريب من موقع التدافع، مؤكداً أن الحصيلة مرشحة للارتفاع خاصة مع وجود 20 مصاباً في حالة حرجة.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، قال مصدر في صنعاء إن حشوداً من المواطنين تدافعوا أثناء قيام مجموعة تجارية بتوزيع مساعدات مالية عليهم في مدرسة مَّعين وسط صنعاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين
.
وذكر المصدر أن الحادثة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن المجموعة التجارية اعتادت توزيع المساعدات أسبوعياً على المحتاجين في المكان ذاته دون وقوع ضحايا.
ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 أعوام من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف
بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.