https://sputnikarabic.ae/20230419/اليمن-مقتل-وإصابة-50-مدنيا-إثر-حادثة-تدافع-في-صنعاء-1076104372.html
اليمن... مقتل وإصابة 50 مدنيا إثر حادثة تدافع في صنعاء
اليمن... مقتل وإصابة 50 مدنيا إثر حادثة تدافع في صنعاء
سقط نحو 50 مدنياً بين قتيل وجريح، يوم الأربعاء، إثر حادثة تدافع شهدتها العاصمة صنعاء وسط اليمن. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T22:17+0000
2023-04-19T22:17+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن حشوداً من المواطنين تدافعوا أثناء قيام مجموعة تجارية بتوزيع مساعدات مالية عليهم في مدرسة مَّعين وسط صنعاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الثورة العام المجاور ومستوصفات أخرى في المدينة.وذكر المصدر أن الحادثة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن المجموعة التجارية اعتادت توزيع المساعدات أسبوعياً على المحتاجين في المكان ذاته دون وقوع ضحايا.ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 أعوام من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/مجلس-القيادة-اليمني-يدعو-الصين-إلى-تهيئة-الأجواء-لإنجاح-جهود-السلام-في-اليمن-1076069190.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن, أخبار العالم العربي
اليمن... مقتل وإصابة 50 مدنيا إثر حادثة تدافع في صنعاء
22:17 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 22:18 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
حصري
سقط نحو 50 مدنياً بين قتيل وجريح، يوم الأربعاء، إثر حادثة تدافع شهدتها العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة- سبوتنيك
. وقال مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن حشوداً من المواطنين تدافعوا أثناء قيام مجموعة تجارية بتوزيع مساعدات مالية عليهم في مدرسة مَّعين وسط صنعاء، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وأضاف أن المصابين نقلوا إلى مستشفى الثورة العام المجاور ومستوصفات أخرى في المدينة.
وذكر المصدر أن الحادثة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أن المجموعة التجارية اعتادت توزيع المساعدات أسبوعياً على المحتاجين في المكان ذاته دون وقوع ضحايا.
ويعاني اليمن منذ أكثر من 8 أعوام من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف
بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.