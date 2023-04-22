https://sputnikarabic.ae/20230422/إعلام-الصراع-تفجر-بين-البرهان-وحميدتي-بسبب-الخلاف-على-تسلسل-القيادة-العسكرية-في-الحكومة-المدنية-1076186878.html
إعلام: الصراع بين البرهان وحميدتي بسبب الخلاف على تسلسل القيادة العسكرية في الحكومة المدنية... فيديو
إعلام: الصراع بين البرهان وحميدتي بسبب الخلاف على تسلسل القيادة العسكرية في الحكومة المدنية... فيديو
قال مصدر سوداني مطلع على المفاوضات في البلاد، إن العداء قد تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T15:28+0000
2023-04-22T15:28+0000
2023-04-22T15:42+0000
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ونقل موقع "أكسيوس" عن المصدر، أن العداء بلغ درجة منعتهما من إلقاء السلام على بعضهما بعضا أو تبادل أي حديث، حتى خلال المفاوضات.وأشار الموقع إلى أن القتال اندلع، في الأسبوع الماضي، بعد أن عجز القياديان العسكريان عن التوصل لحل وسط.وذكر أن الخلاف تعلق بالنقاط الأخيرة اللازمة لإتمام صفقة إعادة تنصيب الحكومة المدنية.ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي بارز والمصدر السوداني أن الخلاف تركز حول الشكل الذي سيبدو عليه تسلسل القيادة العسكرية في البلاد في ظل قيادة حكومة مدنية.وأوضح المسؤول الأمريكي أن عبد الفتاح البرهان كان يرغب في أن يصبح القائد العسكري الأعلى والوحيد الذي يقدم تقاريره مباشرة للحكومة المدنية، في حين طالب قائد قوات الدعم السريع التواصل مع القادة المدنيين عبر قناة اتصال خاصة، دون الحاجة للمرور عبر قائد الجيش.وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-العراقية-ننسق-مع-دول-شقيقة-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076182382.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
إعلام: الصراع بين البرهان وحميدتي بسبب الخلاف على تسلسل القيادة العسكرية في الحكومة المدنية... فيديو
15:28 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
قال مصدر سوداني مطلع على المفاوضات في البلاد، إن العداء قد تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ونقل موقع "أكسيوس"
عن المصدر، أن العداء بلغ درجة منعتهما من إلقاء السلام على بعضهما بعضا أو تبادل أي حديث، حتى خلال المفاوضات.
وأشار الموقع إلى أن القتال اندلع، في الأسبوع الماضي، بعد أن عجز القياديان العسكريان عن التوصل لحل وسط.
وذكر أن الخلاف تعلق بالنقاط الأخيرة اللازمة لإتمام صفقة إعادة تنصيب الحكومة المدنية.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي بارز والمصدر السوداني أن الخلاف تركز حول الشكل الذي سيبدو عليه تسلسل القيادة العسكرية في البلاد في ظل قيادة حكومة مدنية.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن عبد الفتاح البرهان كان يرغب في أن يصبح القائد العسكري الأعلى والوحيد الذي يقدم تقاريره مباشرة للحكومة المدنية، في حين طالب قائد قوات الدعم السريع
التواصل مع القادة المدنيين عبر قناة اتصال خاصة، دون الحاجة للمرور عبر قائد الجيش.
وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.