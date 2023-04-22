https://sputnikarabic.ae/20230422/الدعم-السريع-قواتنا-تصدت-لهجمات-الجيش-في-مناطق-متفرقة-من-البلاد-1076186386.html
"الدعم السريع": قواتنا تصدت لهجمات الجيش في مناطق متفرقة من البلاد
"الدعم السريع": قواتنا تصدت لهجمات الجيش في مناطق متفرقة من البلاد
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية تصديها لعدة هجمات لقوات الجيش في مناطق متفرقة في البلاد، وذلك مع تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجانبين منذ نحو أسبوع. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T14:52+0000
2023-04-22T14:52+0000
2023-04-22T14:54+0000
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الجيش السوداني
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جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع، عبر حسابها في موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان إن قوات الدعم السريع المتمركزة في مواقعها شرق النيل، تصدت اليوم إلى "هجوم غادر من قوات الانقلابيين والفلول".وعن مدينة بحري، قال البيان: "تصدت قوات الدعم السريع إلى هجوم آخر من قوات الانقلابيين والفلول المتطرفين، محققةً انتصارًا كبيرًا بالسيطرة على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها وتدمير 10 مركبات ومقتل العشرات وفرار المئات من القوات المعتدية".وأضافت قوات الدعم السريع: "حاولت قوة من الانقلابيين قوامها 5 مركبات بالهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 في الخرطوم، حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة".وتابع البيان: "تمكنت قواتنا أيضاً من دحر المعتدين ومطاردتهم والاستيلاء على كامل مقر التصنيع الحربي".وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-العراقية-ننسق-مع-دول-شقيقة-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076182382.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
"الدعم السريع": قواتنا تصدت لهجمات الجيش في مناطق متفرقة من البلاد
14:52 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية تصديها لعدة هجمات لقوات الجيش في مناطق متفرقة في البلاد، وذلك مع تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجانبين منذ نحو أسبوع.
جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع، عبر حسابها في موقع "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال البيان إن قوات الدعم السريع المتمركزة في مواقعها شرق النيل، تصدت اليوم إلى "هجوم غادر من قوات الانقلابيين والفلول".
وعن مدينة بحري، قال البيان: "تصدت قوات الدعم السريع إلى هجوم آخر
من قوات الانقلابيين والفلول المتطرفين، محققةً انتصارًا كبيرًا بالسيطرة على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها وتدمير 10 مركبات ومقتل العشرات وفرار المئات من القوات المعتدية".
وأضافت قوات الدعم السريع
: "حاولت قوة من الانقلابيين قوامها 5 مركبات بالهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 في الخرطوم، حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة".
وتابع البيان: "تمكنت قواتنا أيضاً من دحر المعتدين ومطاردتهم والاستيلاء على كامل مقر التصنيع الحربي".
وتدور منذ السبت الماضي 15 أبريل/نيسان الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.