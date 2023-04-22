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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-البرازيلي-يرسل-كبير-مستشاريه-إلى-كييف-للقاء-زيلينسكي-1076178053.html
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
سيرسل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T01:50+0000
2023-04-22T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال إنه، "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي".في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم في مقابلة مع صحيفة فولها دي ساو باولو، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تساهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.في بداية أبريل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أموريم وجدد دعوة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيسان-الصيني-والبرازيلي-الحوار-والتفاوض-هما-الطريقة-الوحيدة-الممكنة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075928161.html
أخبار البرازيل
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا

الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي

01:50 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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سيرسل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال إنه، "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم في مقابلة مع صحيفة فولها دي ساو باولو، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تساهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره البرازيلي، لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة الصينية بكين، 14 نيسان/ أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيسان الصيني والبرازيلي: الحوار والتفاوض هما الطريقة الوحيدة الممكنة لتسوية الأزمة الأوكرانية
14 أبريل, 19:34 GMT
في بداية أبريل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أموريم وجدد دعوة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة روسيا.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
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