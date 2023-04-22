https://sputnikarabic.ae/20230422/الرئيس-البرازيلي-يرسل-كبير-مستشاريه-إلى-كييف-للقاء-زيلينسكي-1076178053.html
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
سيرسل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T01:50+0000
2023-04-22T01:50+0000
2023-04-22T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال إنه، "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي".في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم في مقابلة مع صحيفة فولها دي ساو باولو، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تساهم في الحوار وتطيل أمد الصراع.في بداية أبريل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أموريم وجدد دعوة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيسان-الصيني-والبرازيلي-الحوار-والتفاوض-هما-الطريقة-الوحيدة-الممكنة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075928161.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
الرئيس البرازيلي يرسل كبير مستشاريه إلى كييف للقاء زيلينسكي
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سيرسل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كبير مستشاريه، وزير الخارجية السابق سيلسو أموريم، إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
جاء ذلك على لسان وزير الأمانة العامة لرئاسة البرازيل، مارسيو ماسيدو، والذي قال إنه، "وفقا لما حدده رئيس الجمهورية، سيسافر المستشار الخاص للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، إلى كييف للقاء الرئيس فلاديمير زيلينسكي
".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أموريم في مقابلة مع صحيفة فولها دي ساو باولو، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لا تساهم في الحوار وتطيل أمد الصراع
.
في بداية أبريل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع أموريم وجدد دعوة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة روسيا.