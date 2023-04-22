https://sputnikarabic.ae/20230422/السعودية-تعلن-ترتيب-إجلاء-مواطنيها-و-رعايا-بعض-الدول-من-السودان-1076181638.html
السعودية تعلن ترتيب إجلاء مواطنيها و رعايا بعض الدول من السودان
السعودية تعلن ترتيب إجلاء مواطنيها و رعايا بعض الدول من السودان
أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T09:44+0000
2023-04-22T09:44+0000
2023-04-22T09:44+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان. تعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة".كما أكد الجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة الدبلوماسية السعودية برًا إلى مدينة بورتسودان ومنها جوا إلى السعودية. وأعلن الجيش السوداني في بيان، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.وأعلن طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع)، أمس الجمعة، عن هدنة مدتها 3 أيام خلال أيام عيد الفطر، بهدف تيسير الخدمات الإنسانية للسكان المحاصرين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي، وأيضا لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ارتفاع-ضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-256-قتيلا-و1454-مصابا-1076181238.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
السعودية تعلن ترتيب إجلاء مواطنيها و رعايا بعض الدول من السودان
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان. تعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين
وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة".
كما أكد الجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة الدبلوماسية السعودية برًا إلى مدينة بورتسودان ومنها جوا إلى السعودية.
وأعلن الجيش السوداني في بيان، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة.
وأعلن طرفي النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع)، أمس الجمعة، عن هدنة مدتها 3 أيام
خلال أيام عيد الفطر، بهدف تيسير الخدمات الإنسانية للسكان المحاصرين تحت وطأة الاشتباكات المسلحة منذ يوم السبت الماضي، وأيضا لتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب.