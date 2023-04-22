https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-تعلن-تنفيذ-عملية-إجلاء-طارئة-لمواطنيها-العالقين-في-السودان-1076187386.html

الكويت تعلن تنفيذ عملية إجلاء طارئة لمواطنيها العالقين في السودان

الكويت تعلن تنفيذ عملية إجلاء طارئة لمواطنيها العالقين في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت، تنفيذ "عملية طارئة" لإجلاء مواطنيها العالقين في السودان على خلفية المواجهات المسلحة هناك. 22.04.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحسب صحيفة "القبس".وقال الوزير إنه "بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية، قامت وزارة الخارجية بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان".وأكد وزير الخارجية أن جميع المواطنين الراغبين في العودة للكويت وصلوا لمدينة جدة السعودية سالمين.وأوضح الوزير الكويتي أنه جار العمل في الوقت الحالي على تأمين نقل المواطنين من السعودية إلى البلاد.ووجّه وزير الخارجية الشكر إلى السعودية "على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة".وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم السبت، بدء إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230422/ارتفاع-ضحايا-المدنيين-جراء-الاشتباكات-في-السودان-إلى-256-قتيلا-و1454-مصابا-1076181238.html

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