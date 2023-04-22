https://sputnikarabic.ae/20230422/تنظيمات-إرهابية-تهاجم-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-السورية-1076189691.html

تنظيمات إرهابية تهاجم منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

تنظيمات إرهابية تهاجم منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

أعلن الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم السبت، أن "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي(منظمة إرهابية... 22.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-22T19:55+0000

2023-04-22T19:55+0000

2023-04-22T19:55+0000

العالم العربي

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وقال كورينوف خلال إفادته الصحفية، إنه "سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب قصفان على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية من قبل جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني في محافظة إدلب".وأضاف غورينوف أن قادة جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (المحظورة في روسيا) إلى جانب قيادة ما يسمى بحكومة الإنقاذ السورية يواصلون استخدام المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين لمصلحتهم الخاصة. وأشار غورينوف إلى أن دفعة المساعدات الإنسانية، التي تم تسليمها برعاية الأمم المتحدة في اليوم السابق إلى بلدة سرمدا في محافظة إدلب توزعت على المسلحين وعائلاتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230415/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1075932042.html

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