https://sputnikarabic.ae/20230415/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1075932042.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية. 15.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-15T00:10+0000
2023-04-15T00:10+0000
2023-04-15T00:10+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف خلال إفادة صحفية أمس الجمعة، أن مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.وأوضح غورينوف إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة الحزب الإسلامي التركستان الإرهابي في محافظة إدلب".وفي السياق، أضاف أن الأطباء الروس في المستشفى المتنقل متعدد التخصصات التابع لوزارة الصحة الروسية يواصلون مساعدة المواطنين السوريين، حيث تلقى 7748 شخصًا المساعدة منذ بدء العمل، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأخير تلقى 215 شخصًا المساعدة (..).يذكر أن مركز المصالحة بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230407/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-تحييد-3-مسلحين-شمال-غربي-سوريا-1075662349.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, اخبار مركز المصالحة الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, اخبار مركز المصالحة الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
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رصد المركز الروسي للمصالحة في سوريا عملية قصف واحدة من قبل مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية.
موسكو- سبوتنيك
. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العميد البحري أوليغ غورينوف خلال إفادة صحفية أمس الجمعة، أن مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
وأوضح غورينوف إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة الحزب الإسلامي التركستان الإرهابي في محافظة إدلب".
وفي السياق، أضاف أن الأطباء الروس في المستشفى المتنقل متعدد التخصصات التابع لوزارة الصحة الروسية يواصلون مساعدة المواطنين السوريين، حيث تلقى 7748 شخصًا المساعدة منذ بدء العمل، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأخير تلقى 215 شخصًا المساعدة (..).
يذكر أن مركز المصالحة
بين الأطراف المعارضة والسيطرة على تحركات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية كان قد تأسس في فبراير/ شباط 2016.
وتشمل مهام مركز المصالحة الروسي توقيع اتفاقيات بشأن الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تنضم إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.