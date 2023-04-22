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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
قال مختبر رصد الزلازل، التابع لجامعة أثينا، إن زلزالا قوته 4.5 درجة وقع في اليونان، وكان مركزه جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
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اليونان
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وقع الزلزال في الساعة 11:38 (بالتزامن مع توقيت موسكو).ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الناس في أثينا شعروا بالزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-42-يضرب-تركيا-1075947441.html
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العالم, اليونان
العالم, اليونان

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان

11:09 GMT 22.04.2023
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo
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قال مختبر رصد الزلازل، التابع لجامعة أثينا، إن زلزالا قوته 4.5 درجة وقع في اليونان، وكان مركزه جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا.
وقع الزلزال في الساعة 11:38 (بالتزامن مع توقيت موسكو).
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ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الناس في أثينا شعروا بالزلزال.
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