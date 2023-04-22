https://sputnikarabic.ae/20230422/زلزال-بقوة-45-درجة-يضرب-اليونان-1076182551.html
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
قال مختبر رصد الزلازل، التابع لجامعة أثينا، إن زلزالا قوته 4.5 درجة وقع في اليونان، وكان مركزه جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T11:09+0000
2023-04-22T11:09+0000
2023-04-22T11:09+0000
العالم
اليونان
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وقع الزلزال في الساعة 11:38 (بالتزامن مع توقيت موسكو).ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الناس في أثينا شعروا بالزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-42-يضرب-تركيا-1075947441.html
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العالم, اليونان
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
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قال مختبر رصد الزلازل، التابع لجامعة أثينا، إن زلزالا قوته 4.5 درجة وقع في اليونان، وكان مركزه جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا.
وقع الزلزال في الساعة 11:38 (بالتزامن مع توقيت موسكو).
ويقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الناس في أثينا شعروا بالزلزال.