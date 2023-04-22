https://sputnikarabic.ae/20230422/زيلينسكي-يحث-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-على-تسريع-المشاريع-في-أوكرانيا-1076178297.html
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الزائر أوديل رينو-باسو على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T03:16+0000
2023-04-22T03:16+0000
2023-04-22T03:16+0000
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وقال زيلينسكي خلال محادثاته مع رينو-باسو في كييف "إن السرعة اليوم في ظل ظروف الحرب وإعادة الإعمار العاجلة تعد عنصرا بالغ الأهمية".وقال زيلينسكي إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص ومشاريع التنمية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الإسكان، تمثل أولوية بالنسبة إلى كييف، مقدما شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه لأوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمة.وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق، إنه ملتزم بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي) في 2022-2023 للمساعدة في الحفاظ على أداء الأعمال والاقتصاد في أوكرانيا، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي العام الماضي، خصص البنك 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتعبئة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) مباشرة من المؤسسات المالية الشريكة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-به-600-قذيفة-راجمات-صواريخ-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-1076178160.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
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حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الزائر أوديل رينو-باسو على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لزيلينسكي يوم الجمعة.
وقال زيلينسكي خلال محادثاته مع رينو-باسو في كييف "إن السرعة اليوم في ظل ظروف الحرب
وإعادة الإعمار العاجلة تعد عنصرا بالغ الأهمية".
وقال زيلينسكي إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
في القطاع الخاص ومشاريع التنمية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الإسكان، تمثل أولوية بالنسبة إلى كييف، مقدما شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه لأوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمة.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق، إنه ملتزم بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي) في 2022-2023 للمساعدة في الحفاظ على أداء الأعمال والاقتصاد في أوكرانيا، وفقا لوكالة "شينخوا".
وفي العام الماضي، خصص البنك 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتعبئة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) مباشرة من المؤسسات المالية الشريكة.