عربي
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/زيلينسكي-يحث-البنك-الأوروبي-لإعادة-الإعمار-والتنمية-على-تسريع-المشاريع-في-أوكرانيا-1076178297.html
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا
حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الزائر أوديل رينو-باسو على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T03:16+0000
2023-04-22T03:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال زيلينسكي خلال محادثاته مع رينو-باسو في كييف "إن السرعة اليوم في ظل ظروف الحرب وإعادة الإعمار العاجلة تعد عنصرا بالغ الأهمية".وقال زيلينسكي إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص ومشاريع التنمية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الإسكان، تمثل أولوية بالنسبة إلى كييف، مقدما شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه لأوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمة.وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق، إنه ملتزم بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي) في 2022-2023 للمساعدة في الحفاظ على أداء الأعمال والاقتصاد في أوكرانيا، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي العام الماضي، خصص البنك 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتعبئة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) مباشرة من المؤسسات المالية الشريكة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الطيران-الروسي-يدمر-مستودعا-به-600-قذيفة-راجمات-صواريخ-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-1076178160.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم

زيلينسكي يحث البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع المشاريع في أوكرانيا

03:16 GMT 22.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegram
حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الزائر أوديل رينو-باسو على تسريع تنفيذ مشاريع البنك في أوكرانيا، حسبما أفاد المكتب الصحفي لزيلينسكي يوم الجمعة.
وقال زيلينسكي خلال محادثاته مع رينو-باسو في كييف "إن السرعة اليوم في ظل ظروف الحرب وإعادة الإعمار العاجلة تعد عنصرا بالغ الأهمية".
وقال زيلينسكي إن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص ومشاريع التنمية في أوكرانيا، وخاصة قطاع الإسكان، تمثل أولوية بالنسبة إلى كييف، مقدما شكره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه لأوكرانيا وتنفيذ مشاريع مهمة.
مقاتلات سوخوي روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر مستودعا به 600 قذيفة راجمات صواريخ أوكرانية قرب سيرغييفكا
02:22 GMT
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وقت سابق، إنه ملتزم بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات يورو (حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي) في 2022-2023 للمساعدة في الحفاظ على أداء الأعمال والاقتصاد في أوكرانيا، وفقا لوكالة "شينخوا".
وفي العام الماضي، خصص البنك 1.7 مليار يورو (1.87 مليار دولار) لدعم أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتعبئة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) مباشرة من المؤسسات المالية الشريكة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала