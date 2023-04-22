https://sputnikarabic.ae/20230422/مصر-تحذر-من-التدخل-الخارجي-في-الأزمة-السودانية-1076189044.html
مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية
مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، من التدخل الخارجي في الأوضاع الحالية في السودان. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T19:07+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السويدي، بشكري، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وقال الوزير المصري إنه من الضروري "امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب".وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة مع قوات الدعم السريع لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الجمعة.وذكرت الخارجية المصرية أن الاتصال تناول "تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار".وناقش شكري مع الوزير السويدي الجهود التي تضطلع بها بلاده من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف.وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب الخروقات كافة.وعبّر الوزير السويدي عن "قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية الموجودة هناك".ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230422/الكويت-تعلن-تنفيذ-عملية-إجلاء-طارئة-لمواطنيها-العالقين-في-السودان-1076187386.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السويد, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, السويد, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي
مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية
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حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، من التدخل الخارجي في الأوضاع الحالية في السودان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السويدي، بشكري، بحسب صحيفة
"اليوم السابع".
وقال الوزير المصري إنه من الضروري "امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب".
وأعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة مع قوات الدعم السريع لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الجمعة.
وذكرت الخارجية المصرية أن الاتصال تناول "تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار".
وناقش شكري مع الوزير السويدي الجهود التي تضطلع بها بلاده من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف.
وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار
وتجنب الخروقات كافة.
وعبّر الوزير السويدي عن "قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية الموجودة هناك".
ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.