https://sputnikarabic.ae/20230422/ملك-المغرب-يعين-قائدا-جديدا-للجيش-1076190545.html
ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش
ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T21:21+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقال البيان إن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق".وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة رشح ملك المغرب، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".ويأتي إعفاء الفريق أول بلخير الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش، خلفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.
https://sputnikarabic.ae/20230416/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-إفلاس-نحو-13-ألف-شركة-في-المغرب-1075990935.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش
21:21 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 22.04.2023) تابعنا عبر
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الذي يشغله الملك.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء المغربية
الرسمية.
وقال البيان إن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق".
وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة رشح ملك المغرب
، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".
ويأتي إعفاء الفريق أول بلخير الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش، خلفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.