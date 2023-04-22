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ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش
ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش
أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T21:21+0000
2023-04-22T22:03+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقال البيان إن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق".وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة رشح ملك المغرب، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".ويأتي إعفاء الفريق أول بلخير الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش، خلفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش

21:21 GMT 22.04.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 22.04.2023)
© AFP 2023 / HANDOUTملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعيين مفتش عام جديد للقوات المسلحة وقائدا للمنطقة الجنوبية، وهو أعلى منصب عسكري في البلاد، بعد القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الذي يشغله الملك.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
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وقال البيان إن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق".
وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة رشح ملك المغرب، الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن".
ويأتي إعفاء الفريق أول بلخير الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش، خلفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.
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