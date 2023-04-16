https://sputnikarabic.ae/20230416/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-إفلاس-نحو-13-ألف-شركة-في-المغرب-1075990935.html
خبراء يحذرون من تداعيات إفلاس نحو 13 ألف شركة في المغرب
خبراء يحذرون من تداعيات إفلاس نحو 13 ألف شركة في المغرب
كشف تقرير دولي أن نحو 13 ألف شركة مغربية تواجه خطر الإفلاس خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T18:58+0000
2023-04-16T18:58+0000
2023-04-16T18:58+0000
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وفق التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية "أليانز تريد"، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.وشهد المغرب إفلاس نحو 6 آلاف شركة، عام 2020، و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، وفق خبراء الاقتصاد.وحذر الخبراء من تداعيات الإفلاس على الواقع الاقتصادي، وكذلك نسب البطالة، وتراجع الثقة لدى أصحاب الشركات الصغيرة في الاستمرار في السوق المغربية.أرقام وإحصاءاتيقول زهير لخديسي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التقرير المتعلق بإفلاس الشركات حول العالم، والذي أصدرته "أليانز تريد" هي دراسة ائتمانية على مستوى العالم لقدرة الشركات على أداء مستحقاتها.أضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تضاعفا لرقم إفلاس الشركات، حيث انتقل عدد الشركات المفلسة من 6620 سنة 2020، إلى 10552 سنة 2021، ثم 12937 سنة 2022".وفق الخبير المغربي، فإن الارتفاع في عدد الشركات، يعود بالأساس إلى تبعات أزمة كوفيد والأزمة في أوكرانيا، وأزمة سلاسل الإمداد، التي أثرت بشكل سلبي على رقم معاملات وربحية الشركات وخاصة في قطاعات التسويق و الخدمات، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة وضعف رسملة الشركات وخاصة في مجالات العقار و البناء.ولفت إلى أن الشركات الصغرى في المغرب تعاني من نقص السيولة الهيكلي، بسبب تأخر الشركات الحكومية والكبرى في أداء فواتيرها الذي يتجاوز 7 أشهر في المعدل.تأثر نسب البطالة والنموفيما يتعلق بالأثر السلبي لإفلاس هذا العدد الكبير من الشركات، يوضح الاقتصادي المغربي، أنها تنعكس بصورة كبيرة على نسب البطالة، وكذلك على نسبة النمو بشكل عام، إضافة إلى تأثيره على ثقة المتعاملين داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.في الإطار ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، إن المعدل الدولي للإفلاس سنة 2023 يبلغ نحو 21 في المئة لينخفض سنة 2024 إلى 4 في المئة.وفق الخبير، تفقد الولايات المتحدة الأمريكية نحو 21600 مقاولة سنة 2023، فيما تفقد أوروبا الغربية ما يقارب 100000 مقاولة (فرنسا 60000، المملكة المتحدة28000 و ألمانيا 17000)، فيما احتلت المملكة المغربية المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من بولندا، إسبانيا وهنغاريا.وتوقع التقرير إفلاس نحو 13000 مقاولة مغربية، أغلبها مقاولات صغيرة جدا ( أكثر من 99 في المئة) وهو ما يمثل زيادة بنحو 53 في المئة مقارنة بسنة 2019.تأثير نسب التضخمهذا الرقم يدل على استمرار تداعيات كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في المغرب، وتتماشى مع النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد المغربي، حسب تقرير صادر عن المكتب الدولي للتدقيق، الذي أجرى تحقيقا حول العالم لتحليل رأي مسيري المقاولات، حيث عبّر حوالي 44 في المئة من مسيري المقاولات المغربية عن صعوبة استمرار مقاولاتهم في العشر سنوات المقبلة، في الوقت الذي أكد البعض أنه لا يملك رؤية واضحة لما سيحدث في السنة الحالية.ويرى الخبراء أنه على الحكومة المغربية أن تسهل على الشركات الصغرى طرق الرفع من رسملتها، والولوج إلى قروض منخفضة الفائدة، وأن تعاقب التأخر أو المماطلة في الأداءات، الذي تمارسه الشركات الحكومية و الكبرى بشكل عملي، إضافة إلى ضرورة خفض نسبة الفائدة، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الأخيرة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
خبراء يحذرون من تداعيات إفلاس نحو 13 ألف شركة في المغرب
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حصري
كشف تقرير دولي أن نحو 13 ألف شركة مغربية تواجه خطر الإفلاس خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة.
وفق التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية "أليانز تريد"، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.
وشهد المغرب إفلاس نحو 6 آلاف شركة، عام 2020، و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، وفق خبراء الاقتصاد.
وحذر الخبراء من تداعيات الإفلاس على الواقع الاقتصادي، وكذلك نسب البطالة، وتراجع الثقة لدى أصحاب الشركات الصغيرة في الاستمرار في السوق المغربية.
أرقام وإحصاءات
يقول زهير لخديسي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التقرير المتعلق بإفلاس الشركات حول العالم، والذي أصدرته "أليانز تريد" هي دراسة ائتمانية على مستوى العالم لقدرة الشركات على أداء مستحقاتها.
أضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن "المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تضاعفا لرقم إفلاس الشركات، حيث انتقل عدد الشركات المفلسة من 6620 سنة 2020، إلى 10552 سنة 2021، ثم 12937 سنة 2022".
وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي، أن معظم الشركات التي تعرضت للإفلاس من نوع الشركات الصغيرة جدا بنسبة 99.3 في المئة، وأغلبها في قطاع البيع والخدمات ثم قطاعات العقار والبناء، في المقابل انخفض رقم إنشاء الشركات من نحو 104 آلاف سنة 2021 إلى نحو 97 ألفا سنة 2022.
وفق الخبير المغربي، فإن الارتفاع في عدد الشركات، يعود بالأساس إلى تبعات أزمة كوفيد
والأزمة في أوكرانيا، وأزمة سلاسل الإمداد، التي أثرت بشكل سلبي على رقم معاملات وربحية الشركات وخاصة في قطاعات التسويق و الخدمات، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة وضعف رسملة الشركات وخاصة في مجالات العقار و البناء.
ولفت إلى أن الشركات الصغرى في المغرب تعاني من نقص السيولة الهيكلي، بسبب تأخر الشركات الحكومية والكبرى في أداء فواتيرها الذي يتجاوز 7 أشهر في المعدل.
تأثر نسب البطالة والنمو
فيما يتعلق بالأثر السلبي لإفلاس هذا العدد الكبير من الشركات، يوضح الاقتصادي المغربي، أنها تنعكس بصورة كبيرة على نسب البطالة، وكذلك على نسبة النمو بشكل عام، إضافة إلى تأثيره على ثقة المتعاملين داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
17 أكتوبر 2022, 18:39 GMT
في الإطار ذاته، يقول الخبير الاقتصادي، أوهادي سعيد، إن المعدل الدولي للإفلاس سنة 2023 يبلغ نحو 21 في المئة لينخفض سنة 2024 إلى 4 في المئة.
وفق الخبير، تفقد الولايات المتحدة الأمريكية
نحو 21600 مقاولة سنة 2023، فيما تفقد أوروبا الغربية ما يقارب 100000 مقاولة (فرنسا 60000، المملكة المتحدة28000 و ألمانيا 17000)، فيما احتلت المملكة المغربية المرتبة الرابعة عالميا بعد كل من بولندا، إسبانيا وهنغاريا.
وتوقع التقرير إفلاس نحو 13000 مقاولة مغربية، أغلبها مقاولات صغيرة جدا ( أكثر من 99 في المئة) وهو ما يمثل زيادة بنحو 53 في المئة مقارنة بسنة 2019.
تأثير نسب التضخم
هذا الرقم يدل على استمرار تداعيات كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم في المغرب، وتتماشى مع النظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد المغربي، حسب تقرير صادر عن المكتب الدولي للتدقيق، الذي أجرى تحقيقا حول العالم لتحليل رأي مسيري المقاولات، حيث عبّر حوالي 44 في المئة من مسيري المقاولات المغربية عن صعوبة استمرار مقاولاتهم في العشر سنوات المقبلة، في الوقت الذي أكد البعض أنه لا يملك رؤية واضحة لما سيحدث في السنة الحالية.
يضيف: "انطلاقا من الوضعية الحالية التي تتوقع خلق صافي للمقاولات المغربية في السنة الحالية في حدود 75000 على أقصى تقدير، لن يحد من تفاقم البطالة المناسبة في أوساط الشباب حاملي الشهادات".
ويرى الخبراء أنه على الحكومة المغربية
أن تسهل على الشركات الصغرى طرق الرفع من رسملتها، والولوج إلى قروض منخفضة الفائدة، وأن تعاقب التأخر أو المماطلة في الأداءات، الذي تمارسه الشركات الحكومية و الكبرى بشكل عملي، إضافة إلى ضرورة خفض نسبة الفائدة، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الأخيرة.