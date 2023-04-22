https://sputnikarabic.ae/20230422/وسائل-إعلام-ألمانية-تكشف-سبب-قرار-طرد-الدبلوماسيين-الروس-من-البلاد-1076189235.html
وسائل إعلام ألمانية تكشف سبب قرار طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد
وسائل إعلام ألمانية تكشف سبب قرار طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد
زعمت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص الوجود الاستخباري في البلاد. 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T19:05+0000
2023-04-22T19:05+0000
2023-04-22T19:05+0000
العالم
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وذكرت قناة "n-tv" الألمانية، نقلاً عن معلومات في وزارة الخارجية الألمانية، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص "الوجود الاستخباري في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للقناة، إن "رحيل طاقم السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا الأمر بالضبط".أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرةً إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20230422/الخارجية-الروسية-موسكو-تقرر-طرد-عدد-من-الدبلوماسيين-الألمان-ردا-على-إجراء-مماثل-من-برلين-1076183799.html
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العالم
وسائل إعلام ألمانية تكشف سبب قرار طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد
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زعمت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص الوجود الاستخباري في البلاد.
وذكرت
قناة "n-tv" الألمانية، نقلاً عن معلومات في وزارة الخارجية الألمانية، أن قرار طرد الدبلوماسيين الروس من ألمانيا جاء لتقليص "الوجود الاستخباري في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للقناة، إن "رحيل طاقم السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا الأمر بالضبط".
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من برلين، مشيرةً إلى أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرا للعلاقات بين البلدين.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قررت السلطات الألمانية إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، إن روسيا تدين بشدة القرار الألماني بطرد الدبلوماسيين الروس، هذه الخطوات تدمر العلاقات الثنائية".