عربي
https://sputnikarabic.ae/20230423/الأمم-المتحدة-ترفض-التعليق-على-عدم-إصدار-التأشيرات-للصحفيين-الروس-1076201441.html
الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس
الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس
امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T15:15+0000
2023-04-23T15:15+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة"سبوتنيك": "ليس لدي أي تعليق".في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
https://sputnikarabic.ae/20230423/لافروف-موسكو-لن-تغفر-عدم-إصدار-تأشيرات-للصحفيين-للعمل-في-مجلس-الأمن-الدولي-1076200590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا, العالم, الامم المتحدة

الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس

15:15 GMT 23.04.2023
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبرTelegram
امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رحلته إلى نيويورك.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة"سبوتنيك": "ليس لدي أي تعليق".
في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي
14:21 GMT
وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.
وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала