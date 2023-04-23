https://sputnikarabic.ae/20230423/الأمم-المتحدة-ترفض-التعليق-على-عدم-إصدار-التأشيرات-للصحفيين-الروس-1076201441.html
الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس
الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس
امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T15:15+0000
2023-04-23T15:15+0000
2023-04-23T15:15+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
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وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة"سبوتنيك": "ليس لدي أي تعليق".في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
https://sputnikarabic.ae/20230423/لافروف-موسكو-لن-تغفر-عدم-إصدار-تأشيرات-للصحفيين-للعمل-في-مجلس-الأمن-الدولي-1076200590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا, العالم, الامم المتحدة
الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس
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امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رحلته إلى نيويورك.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة"سبوتنيك": "ليس لدي أي تعليق".
في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.
وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.