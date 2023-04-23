https://sputnikarabic.ae/20230423/الأمم-المتحدة-ترفض-التعليق-على-عدم-إصدار-التأشيرات-للصحفيين-الروس-1076201441.html

الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس

الأمم المتحدة ترفض التعليق على عدم إصدار التأشيرات للصحفيين الروس

امتنع مكتب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، عن التعليق على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T15:15+0000

2023-04-23T15:15+0000

2023-04-23T15:15+0000

روسيا

العالم

الامم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوكالة"سبوتنيك": "ليس لدي أي تعليق".في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/لافروف-موسكو-لن-تغفر-عدم-إصدار-تأشيرات-للصحفيين-للعمل-في-مجلس-الأمن-الدولي-1076200590.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الامم المتحدة