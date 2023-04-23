https://sputnikarabic.ae/20230423/لافروف-موسكو-لن-تغفر-عدم-إصدار-تأشيرات-للصحفيين-للعمل-في-مجلس-الأمن-الدولي-1076200590.html
لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي
لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنسى أو تغفر عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس للمشاركة في أعمال مجلس الأمن الدولي. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T14:21+0000
2023-04-23T14:21+0000
2023-04-23T14:44+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف لوسائل إعلام في المطار قبيل المغادرة إلى نيويورك في معرض تعليقه على تقاعس الأمريكيين عن منح تأشيرة للصحفيين الروس: "بالطبع، لقد فهمت مدى شهرة زملائنا الأمريكيين في هذا النوع من الأشياء، البلد، الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حريه، قد اعتراه الخوف".وأضاف لافروف: "بشكل عام، أمريكا فعلت شيئًا غبيًا، وأظهرت ما يستحقه حقًا قسمها بشأن حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".وقال لافروف: "أنا مقتنع بأن الحقيقىة التي ستطرحها روسيا في مجلس الأمن ستكون أكثر إثارة للاهتمام في جميع أنحاء العالم أكثر من المعلومات التي يُفترض أنها تمت تصفيتها والتي يتم خذلها على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم من قبل زملائنا الغربيين".وفي وقت سابق من اليوم، وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية أعمال رئيس الوفد الروسي في مجلس أمن المنظمة العالمية في نيويورك، بأنه خدعة شائنة.تترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل / نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230423/زاخاروفا-عدم-إصدار-أمريكا-تأشيرات-للصحفيين-الروس-تلاعب-بموضوع-حرية-التعبير-1076199001.html
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روسيا, العالم
لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي
14:21 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لن تنسى أو تغفر عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس للمشاركة في أعمال مجلس الأمن الدولي.
وقال لافروف لوسائل إعلام في المطار قبيل المغادرة إلى نيويورك في معرض تعليقه على تقاعس الأمريكيين عن منح تأشيرة للصحفيين الروس: "بالطبع، لقد فهمت مدى شهرة زملائنا الأمريكيين في هذا النوع من الأشياء، البلد، الذي يطلق على نفسه الأقوى والأذكى والأكثر حريه، قد اعتراه الخوف".
وأضاف لافروف: "بشكل عام، أمريكا فعلت شيئًا غبيًا، وأظهرت ما يستحقه حقًا قسمها بشأن حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".
وقال لافروف: "أنا مقتنع بأن الحقيقىة التي ستطرحها روسيا في مجلس الأمن ستكون أكثر إثارة للاهتمام في جميع أنحاء العالم أكثر من المعلومات التي يُفترض أنها تمت تصفيتها والتي يتم خذلها على رؤوس مشاهديهم ومستمعيهم من قبل زملائنا الغربيين".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عدم إصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية أعمال رئيس الوفد الروسي في مجلس أمن المنظمة العالمية في نيويورك، بأنه خدعة شائنة.
تترأس روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، ومن المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن الدولي يومي 24 و 25 أبريل / نيسان.