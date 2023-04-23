https://sputnikarabic.ae/20230423/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-السودان-والصلاة-من-أجل-البلاد-1076198296.html

البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد

البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مرة أخرى إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل الشعب السوداني. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T12:57+0000

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وقال البابا في ختام خطبة الأحد في ساحة القديس بطرس: "الوضع في السودان للأسف لا يزال صعبا، لذا أدعو مرة أخرى إلى إنهاء العنف في وقت مبكر واستئناف مسار الحوار. وأدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".وبدأ القتال في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي. وتتبادل القوى المتعارضة في السودان تصريحات متضاربة حول النجاحات العسكرية والسيطرة على المنشآت، ما يشعل حربًا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وقال وزير الصحة السوداني إن عدد قتلى الاشتباكات في البلاد ارتفع إلى 600 قتيل.

https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-الروسي-لم-تكن-هناك-محاولات-لمهاجمة-السفارة-في-السودان-1076193735.html

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