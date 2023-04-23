https://sputnikarabic.ae/20230423/البابا-فرنسيس-يدعو-إلى-إنهاء-العنف-في-السودان-والصلاة-من-أجل-البلاد-1076198296.html
البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد
البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد
دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مرة أخرى إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل الشعب السوداني. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:57+0000
2023-04-23T12:57+0000
2023-04-23T12:57+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وقال البابا في ختام خطبة الأحد في ساحة القديس بطرس: "الوضع في السودان للأسف لا يزال صعبا، لذا أدعو مرة أخرى إلى إنهاء العنف في وقت مبكر واستئناف مسار الحوار. وأدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".وبدأ القتال في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي. وتتبادل القوى المتعارضة في السودان تصريحات متضاربة حول النجاحات العسكرية والسيطرة على المنشآت، ما يشعل حربًا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وقال وزير الصحة السوداني إن عدد قتلى الاشتباكات في البلاد ارتفع إلى 600 قتيل.
https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-الروسي-لم-تكن-هناك-محاولات-لمهاجمة-السفارة-في-السودان-1076193735.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل البلاد
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مرة أخرى إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل الشعب السوداني.
وقال البابا في ختام خطبة الأحد في ساحة القديس بطرس: "الوضع في السودان للأسف لا يزال صعبا، لذا أدعو مرة أخرى إلى إنهاء العنف في وقت مبكر واستئناف مسار الحوار. وأدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".
كما أعرب البابا قبل أسبوع عن قلقه بشأن الأوضاع في السودان، معلنا قربه من الشعب السوداني، ودعا إلى الصلاة حتى يسود الحوار ويعودوا إلى طريق السلام والوئام.
وبدأ القتال في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي. وتتبادل القوى المتعارضة في السودان تصريحات متضاربة حول النجاحات العسكرية والسيطرة على المنشآت، ما يشعل حربًا إعلامية واسعة النطاق في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الصحة السوداني إن عدد قتلى الاشتباكات في البلاد ارتفع إلى 600 قتيل.