https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-الروسي-لم-تكن-هناك-محاولات-لمهاجمة-السفارة-في-السودان-1076193735.html

السفير الروسي: لم تكن هناك محاولات لمهاجمة السفارة في السودان

السفير الروسي: لم تكن هناك محاولات لمهاجمة السفارة في السودان

أكد السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن طرفي النزاع في السودان لم يحاولا مهاجمة السفارة الروسية في الخرطوم، لكن كاميرات المراقبة رصدتهم حول مبنى... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T06:51+0000

2023-04-23T06:51+0000

2023-04-23T06:51+0000

العالم

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وقال تشيرنوفول خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لم تتعرض السفارة لهجوم كان هناك حادث سيئ فقط عندما رصدتهم كاميرات المراقبة، لكن لم يهاجم أحد السفارة".وأضاف السفير الروسي، أن المنطقة التي تقع بها السفارة تعد واحدة من ضمن المناطق، أو جزءا من المنطقة الكبيرة التي تجري بها اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/السودان-ت-ا-ا-تدعو-إلى-إقامة-هدنة-10-أيام-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076193260.html

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