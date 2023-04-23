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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-وورش-إصلاح-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-في-خاركوف-1076197980.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات وورش إصلاح للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركوف
الجيش الروسي يدمر مستودعات وورش إصلاح للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية ضربت مستودعات ومخازن لإصلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية من طراز "ستريز" في مقاطعة خاركوف. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:43+0000
2023-04-23T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية أن الضربات شملت ورش الجيش الأوكراني التي تقوم بإصلاح المعدات العسكرية بالقرب من مقاطعة خاركوف.وأضافت الدفاع الروسية "هاجمت القوات الروسية بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونتيسك الشعبية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء المشاة 58 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-سو-25-أوكرانية-بالقرب-من-أوغليدار-في-جمهورية-دونيتسك-1076106353.html
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الجيش الروسي يدمر مستودعات وورش إصلاح للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركوف

12:43 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية ضربت مستودعات ومخازن لإصلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية من طراز "ستريز" في مقاطعة خاركوف.
وذكرت الدفاع الروسية أن الضربات شملت ورش الجيش الأوكراني التي تقوم بإصلاح المعدات العسكرية بالقرب من مقاطعة خاركوف.
وأضافت الدفاع الروسية "هاجمت القوات الروسية بالقرب من بلدة سيريبريانكا في جمهورية دونتيسك الشعبية مركز القيادة والمراقبة التابع للواء المشاة 58 الآلي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط طائرة "سو-25" أوكرانية قرب أوغليدار في جمهورية دونيتسك
20 أبريل, 02:04 GMT
وتواصل روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، صارت مهمة القوات المسلحة الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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