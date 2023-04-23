https://sputnikarabic.ae/20230423/الرئيس-الروماني-يتعهد-بتعزيز-تعاون-قواته-البرية-مع-حلف-الناتو-1076197828.html
الرئيس الروماني يتعهد بتعزيز تعاون قواته البرية مع حلف الناتو
الرئيس الروماني يتعهد بتعزيز تعاون قواته البرية مع حلف الناتو
تعهد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بتعزيز تعاون قوات بلاده البرية مع حلف الناتو. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T12:41+0000
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شيسيناو - سبوتنيك. ووفق رسالة له بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البرية الرومانية، أكد يوهانيس، اليوم الأحد، أن عملية زيادة قابلية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع نظرائها في الناتو يجب أن تستمر، كما تقتضيه التحديات الأمنية الحالية.وقال: "بالنظر إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه رومانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها، من الضروري مواصلة عملية زيادة إمكانية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع الهياكل النظيرة للناتو من خلال التنفيذ المشترك للمهام والأنشطة التدريبية".وتعهد يوهانيس بأن تعزز بلاده قدراتها الدفاعية والقدرة على الصمود وأن تظل ركيزة للاستقرار وضامنًا للأمن في المنطقة.وقال: "تحديث وتجهيز الجيش الروماني بأنواع جديدة من الأسلحة والمعدات يمثل أولوية للفترة المقبلة، وتخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع ابتداء من هذا العام يوفر المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف بسرعة".ونتيجة لهذا الاجتماع، تقرر رفع الإنفاق الدفاعي لرومانيا من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب خطة من المقرر أن تظل سارية لمدة 10 سنوات على الأقل.طالع أيضا: رومانيا تطالب الناتو بـ5000 جندي من أجل "انتشار طويل الأمد"
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سبوتنيك عربي
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الناتو, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الروماني يتعهد بتعزيز تعاون قواته البرية مع حلف الناتو
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تعهد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بتعزيز تعاون قوات بلاده البرية مع حلف الناتو.
شيسيناو - سبوتنيك. ووفق رسالة له بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البرية
الرومانية، أكد يوهانيس، اليوم الأحد، أن عملية زيادة قابلية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع نظرائها في الناتو يجب أن تستمر، كما تقتضيه التحديات الأمنية الحالية.
وقال: "بالنظر إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه رومانيا والمنطقة
الأوروبية الأطلسية بأكملها، من الضروري مواصلة عملية زيادة إمكانية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع الهياكل النظيرة للناتو من خلال التنفيذ المشترك للمهام والأنشطة التدريبية".
ووصف الرئيس القوات البرية بأنها "من أهم فئات قوات الجيش الروماني"، مضيفاً أن الأزمة الأمنية في أوروبا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أبرزت أهمية دورها في "ضمان أمن بلادنا وحلف شمال الأطلسي".
وتعهد يوهانيس بأن تعزز بلاده قدراتها الدفاعية والقدرة على الصمود وأن تظل ركيزة للاستقرار وضامنًا للأمن في المنطقة.
26 نوفمبر 2022, 16:13 GMT
وقال: "تحديث وتجهيز الجيش الروماني بأنواع جديدة من الأسلحة والمعدات يمثل أولوية للفترة المقبلة، وتخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع ابتداء من هذا العام يوفر المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف بسرعة".
يشار إلى أن يوهانيس، كان قد عقد في أوائل مارس/ آذار من العام الماضي، اجتماعا مع مجلس الدفاع الأعلى في البلاد لمناقشة المشهد الأمني وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونتيجة لهذا الاجتماع، تقرر رفع الإنفاق الدفاعي لرومانيا من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب خطة من المقرر أن تظل سارية لمدة 10 سنوات على الأقل.