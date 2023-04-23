https://sputnikarabic.ae/20230423/الرئيس-الروماني-يتعهد-بتعزيز-تعاون-قواته-البرية-مع-حلف-الناتو-1076197828.html

الرئيس الروماني يتعهد بتعزيز تعاون قواته البرية مع حلف الناتو

الرئيس الروماني يتعهد بتعزيز تعاون قواته البرية مع حلف الناتو

تعهد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، بتعزيز تعاون قوات بلاده البرية مع حلف الناتو. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T12:41+0000

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شيسيناو - سبوتنيك. ووفق رسالة له بمناسبة الاحتفال بيوم القوات البرية الرومانية، أكد يوهانيس، اليوم الأحد، أن عملية زيادة قابلية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع نظرائها في الناتو يجب أن تستمر، كما تقتضيه التحديات الأمنية الحالية.وقال: "بالنظر إلى التحديات الأمنية الحالية التي تواجه رومانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها، من الضروري مواصلة عملية زيادة إمكانية التشغيل البيني للقوات البرية الرومانية مع الهياكل النظيرة للناتو من خلال التنفيذ المشترك للمهام والأنشطة التدريبية".وتعهد يوهانيس بأن تعزز بلاده قدراتها الدفاعية والقدرة على الصمود وأن تظل ركيزة للاستقرار وضامنًا للأمن في المنطقة.وقال: "تحديث وتجهيز الجيش الروماني بأنواع جديدة من الأسلحة والمعدات يمثل أولوية للفترة المقبلة، وتخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع ابتداء من هذا العام يوفر المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف بسرعة".ونتيجة لهذا الاجتماع، تقرر رفع الإنفاق الدفاعي لرومانيا من 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب خطة من المقرر أن تظل سارية لمدة 10 سنوات على الأقل.طالع أيضا: رومانيا تطالب الناتو بـ5000 جندي من أجل "انتشار طويل الأمد"

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