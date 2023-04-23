https://sputnikarabic.ae/20230423/السفارة-الروسية-موسكو-على-اتصال-مع-السلطات-السعودية-بشأن-حادثة-اختفاء-يخت-روسي-1076205631.html

السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي

السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي

أعلنت السفارة الروسية لدى الرياض، أن موسكو على اتصال بالسلطات السعودية بشأن اختفاء يخت روسي لمدة 30 دقيقة، قبالة السواحل السعودية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T19:44+0000

2023-04-23T19:44+0000

2023-04-23T19:58+0000

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وكتبت السفارة في قناتها على "تيلغرام": "نواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقودة، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنه".وفي وقت سابق من اليوم، قالت زوجة قبطان اليخت ناديجدا راسينا لوكالة "سبوتنيك"، إن اليخت اختفى في البحر الأحمر. وفقا لها، غادر اليخت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل. لم يظهر اليخت قط، واختفى بين المملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن.

https://sputnikarabic.ae/20230423/وزيرا-خارجية-قطر-والسعودية-يبحثان-التطورات-في-السودان-بعد-نجاح-الرياض-في-إجلاء-قطريين-من-بورتسودان-1076203406.html

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