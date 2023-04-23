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https://sputnikarabic.ae/20230423/السفارة-الروسية-موسكو-على-اتصال-مع-السلطات-السعودية-بشأن-حادثة-اختفاء-يخت-روسي-1076205631.html
السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي
السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي
أعلنت السفارة الروسية لدى الرياض، أن موسكو على اتصال بالسلطات السعودية بشأن اختفاء يخت روسي لمدة 30 دقيقة، قبالة السواحل السعودية. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T19:44+0000
2023-04-23T19:58+0000
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وكتبت السفارة في قناتها على "تيلغرام": "نواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقودة، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنه".وفي وقت سابق من اليوم، قالت زوجة قبطان اليخت ناديجدا راسينا لوكالة "سبوتنيك"، إن اليخت اختفى في البحر الأحمر. وفقا لها، غادر اليخت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل. لم يظهر اليخت قط، واختفى بين المملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن.
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روسيا, العالم العربي, السعودية
روسيا, العالم العربي, السعودية

السفارة الروسية: موسكو على اتصال مع السلطات السعودية بشأن حادثة اختفاء يخت روسي

19:44 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 19:58 GMT 23.04.2023)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy /  / الانتقال إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy /
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أعلنت السفارة الروسية لدى الرياض، أن موسكو على اتصال بالسلطات السعودية بشأن اختفاء يخت روسي لمدة 30 دقيقة، قبالة السواحل السعودية.
وكتبت السفارة في قناتها على "تيلغرام": "نواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقودة، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنه".

وقال السكرتير الثالث للسفارة السعودية في جدة أندريه بريخوفسكيك، عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن سفن السعودية تشارك في البحث عن يخت النزهة المفقود لمدة 30 دقيقة، والذي يتكون طاقمه من ثلاثة روس.

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16:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قالت زوجة قبطان اليخت ناديجدا راسينا لوكالة "سبوتنيك"، إن اليخت اختفى في البحر الأحمر. وفقا لها، غادر اليخت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع تقريبا وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل. لم يظهر اليخت قط، واختفى بين المملكة العربية السعودية وإريتريا واليمن.
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