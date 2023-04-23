https://sputnikarabic.ae/20230423/وزيرا-خارجية-قطر-والسعودية-يبحثان-التطورات-في-السودان-بعد-نجاح-الرياض-في-إجلاء-قطريين-من-بورتسودان-1076203406.html

وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان التطورات في السودان بعد نجاح الرياض في إجلاء قطريين من بورتسودان

وزيرا خارجية قطر والسعودية يبحثان التطورات في السودان بعد نجاح الرياض في إجلاء قطريين من بورتسودان

بحث وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، هاتفيا، اليوم الأحد، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، آخر التطورات في السودان. 23.04.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية- قنا، بأن الوزيرين استعرضا، خلال الاتصال، آخر التطورات في السودان، مؤكدة أن "وزير الخارجية القطري شكر الرياض على المساعدة في إجلاء المواطنين القطريين من مدينة بورتسودان بحرا إلى مدينة جدة".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230422/السعودية-تعلن-ترتيب-إجلاء-مواطنيها-و-رعايا-بعض-الدول-من-السودان-1076181638.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي