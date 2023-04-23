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https://sputnikarabic.ae/20230423/السودان-ت-ا-ا-تدعو-إلى-إقامة-هدنة-10-أيام-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076193260.html
السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع
السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع
دعت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات آمنة للمدنين وتنفيذ هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تستمر إلى 10 أيام. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T05:39+0000
2023-04-23T05:39+0000
الجيش السوداني
العالم العربي
منظمات المجتمع المدني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
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وأكدت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه وفقا ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪد ضحايا اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وقعت أكثر الوفيات بين الأطفال والنساء بنسبة (53%) أطفال و(23%) نساء من إجمالي عدد القتلى.ولفتت إلى أن اﻟﺼﺮاع انعكس ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ، مما أداء إﻟﻰ ﺧﺮوج 85% من ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، كما أن ﻫﻨﺎك نقصا ﺗﺎما ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.وأكدت منظمات المجتمع المدني أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮداﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ يعانون أوﺿﺎعا إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ صعبة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺠﺎرﻳﺔ.وطالبت بضرورة الوصول إلى حل فوري لوقف القتال وخروج الأطراف المتحاربة خارج المدن، وإنشاء مناطق عازلة في حدود 10 كيلومترات.
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الجيش السوداني, العالم العربي, منظمات المجتمع المدني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني, العالم العربي, منظمات المجتمع المدني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم

السودان.. ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ تدعو إلى إقامة هدنة 10 أيام بين الجيش والدعم السريع

05:39 GMT 23.04.2023
© AFP 2023عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© AFP 2023
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دعت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اليوم الأحد، إلى فتح ممرات آمنة للمدنين وتنفيذ هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تستمر إلى 10 أيام.
وأكدت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه وفقا ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪد ضحايا اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وقعت أكثر الوفيات بين الأطفال والنساء بنسبة (53%) أطفال و(23%) نساء من إجمالي عدد القتلى.
ولفتت إلى أن اﻟﺼﺮاع انعكس ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ، مما أداء إﻟﻰ ﺧﺮوج 85% من ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، كما أن ﻫﻨﺎك نقصا ﺗﺎما ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.
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أمس, 23:27 GMT
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮداﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ يعانون أوﺿﺎعا إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ صعبة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺠﺎرﻳﺔ.
وطالبت بضرورة الوصول إلى حل فوري لوقف القتال وخروج الأطراف المتحاربة خارج المدن، وإنشاء مناطق عازلة في حدود 10 كيلومترات.
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