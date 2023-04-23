https://sputnikarabic.ae/20230423/السفير-رئيس-الوزراء-الكوبي-يزور-سوتشي-وموسكو-وسانت-بطرسبرغ-يونيو-المقبل-1076191857.html
السفير: رئيس الوزراء الكوبي يزور سوتشي وموسكو وسانت بطرسبرغ يونيو المقبل
السفير: رئيس الوزراء الكوبي يزور سوتشي وموسكو وسانت بطرسبرغ يونيو المقبل
صرح السفير الكوبي لدى روسيا، خوليو غارمنديا بينيا، بأن رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، يعتزم زيارة سوتشي وموسكو وسانت بطرسبرغ في إطار زيارته لروسيا في... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T01:20+0000
2023-04-23T01:20+0000
2023-04-23T01:20+0000
العالم
الخارجية الكوبية
الحكومة الكوبية
سان بطرسبورغ
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الكوبي لوكالة "سبوتنيك"، "سيزور رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، روسيا في يونيو. في المقام الأول، وسيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في سوتشي خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو".وأضاف، "بعد ذلك سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ثم يتوجه إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي سيُعقد هذه العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في العاصمة الشمالية الروسية، سان بطرسبرغ، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف المنتدى.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار كوبا، المحطة الأخيرة في جولته بدول أمريكا اللاتينية، واجتمع خلالها مع نظيره الكوبي، والتقى برئيس كوبا ميغيل دياز كانيل.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-كوبا-في-زيارة-عمل-1076106029.html
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العالم, الخارجية الكوبية, الحكومة الكوبية, سان بطرسبورغ
العالم, الخارجية الكوبية, الحكومة الكوبية, سان بطرسبورغ
السفير: رئيس الوزراء الكوبي يزور سوتشي وموسكو وسانت بطرسبرغ يونيو المقبل
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صرح السفير الكوبي لدى روسيا، خوليو غارمنديا بينيا، بأن رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، يعتزم زيارة سوتشي وموسكو وسانت بطرسبرغ في إطار زيارته لروسيا في أوائل يونيو/حزيران.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الكوبي لوكالة "سبوتنيك"، "سيزور رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو كروز، روسيا في يونيو. في المقام الأول، وسيشارك في مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي سيعقد في سوتشي
خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو".
وأضاف، "بعد ذلك سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو، ثم يتوجه إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".
منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي سيُعقد هذه العام في الفترة من 14 إلى 17 يونيو في العاصمة الشمالية الروسية
، سان بطرسبرغ، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف المنتدى.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار كوبا، المحطة الأخيرة في جولته بدول أمريكا اللاتينية، واجتمع خلالها مع نظيره الكوبي، والتقى برئيس كوبا ميغيل دياز كانيل.