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https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-يؤكد-لقائد-أفريكوم-دعم-جهود-واشنطن-بشأن-إجلاء-رعاياها-من-السودان-1076191268.html
حميدتي يؤكد لقائد أفريكوم دعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان
حميدتي يؤكد لقائد أفريكوم دعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان
قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إنه ناقش بشفافية وصراحة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T23:27+0000
2023-04-22T23:27+0000
حميدتي
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وأضاف دقلو أنه ناقش مع لانغلي أيضا تأثير أزمة النزاع الحالي على المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار حميدتي إلى أنه أكد للجنرال لانغلي التزام قواته بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان.وشدد قائد قوات الدعم السريع أن هذا الالتزام يشمل جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في تنفيذ عمليات إجلاء.
https://sputnikarabic.ae/20230422/حميدتي-القتال-في-السودان-من-أجل-التحول-إلى-الديمقراطية-1076189352.html
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حميدتي, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
حميدتي, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

حميدتي يؤكد لقائد أفريكوم دعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان

23:27 GMT 22.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو
 نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم السبت، إنه ناقش بشفافية وصراحة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال مايكل لانغلي، الأزمة التي تعيشها السودان.
وأضاف دقلو أنه ناقش مع لانغلي أيضا تأثير أزمة النزاع الحالي على المواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية، بما في ذلك رعايا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار حميدتي إلى أنه أكد للجنرال لانغلي التزام قواته بالهدنة المعلنة ووقف إطلاق النار والتعاون لدعم جهود واشنطن بشأن إجلاء رعاياها من السودان.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
حميدتي: القتال في السودان من أجل التحول إلى الديمقراطية
19:44 GMT
وشدد قائد قوات الدعم السريع أن هذا الالتزام يشمل جميع رعايا الدول الشقيقة والصديقة والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في تنفيذ عمليات إجلاء.
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