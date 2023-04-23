https://sputnikarabic.ae/20230423/الطيران-الروسي-يدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-للتخريب-والاستطلاع-بمقاطعة-خاركوف-1076192745.html

الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف

الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف

أكد مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة قوات "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، بأن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T03:23+0000

2023-04-23T03:23+0000

2023-04-23T03:23+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ياكيمكين، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات "زاباد" في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو ".وأضاف ياكيمكين، "في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 "مستا-إس" بقيادة قيادة العريف أليكسي ريشوكوف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 "أكاتسيا"، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html

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وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, خاركوف, كييف, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية