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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230423/الطيران-الروسي-يدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-للتخريب-والاستطلاع-بمقاطعة-خاركوف-1076192745.html
الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف
الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف
أكد مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة قوات "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، بأن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T03:23+0000
2023-04-23T03:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
خاركوف
كييف
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ياكيمكين، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات "زاباد" في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو ".وأضاف ياكيمكين، "في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 "مستا-إس" بقيادة قيادة العريف أليكسي ريشوكوف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 "أكاتسيا"، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
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وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, خاركوف, كييف, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, خاركوف, كييف, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف

03:23 GMT 23.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovichالمقاتلات T-50 ، و سو- 34، وسو- 35 ، أثناء افتتاح المعرض الجوي الفضائي ماكس 2015 في مدينة جوكوفسك الروسية (ضواحي موسكو)
المقاتلات T-50 ، و سو- 34، وسو- 35 ، أثناء افتتاح المعرض الجوي الفضائي ماكس 2015 في مدينة جوكوفسك الروسية (ضواحي موسكو) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أكد مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة قوات "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، بأن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك. وقال ياكيمكين، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات "زاباد" في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو ".
بالإضافة إلى ذلك، أحبط الطيران الروسي إجراء محاولتي تناوب للقوات الأوكرانية على هذا القطاع من الجبهة.
وأضاف ياكيمكين، "في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 "مستا-إس" بقيادة قيادة العريف أليكسي ريشوكوف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 "أكاتسيا"، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
أمس, 20:20 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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