https://sputnikarabic.ae/20230423/الطيران-الروسي-يدمر-مجموعتين-أوكرانيتين-للتخريب-والاستطلاع-بمقاطعة-خاركوف-1076192745.html
الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف
الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف
أكد مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة قوات "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، بأن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T03:23+0000
2023-04-23T03:23+0000
2023-04-23T03:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
خاركوف
كييف
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101577/40/1015774043_0:138:3140:1904_1920x0_80_0_0_5d8e0e752120084b1e5bc0498b7d39c0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ياكيمكين، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات "زاباد" في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو ".وأضاف ياكيمكين، "في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 "مستا-إس" بقيادة قيادة العريف أليكسي ريشوكوف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 "أكاتسيا"، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101577/40/1015774043_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_ae049e22ae2f6db025c498bdccf673d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, خاركوف, كييف, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, خاركوف, كييف, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
الطيران الروسي يدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع بمقاطعة خاركوف
تابعنا عبر
أكد مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة قوات "زاباد" الروسية، ياروسلاف ياكيمكين، بأن الطيران الروسي، قضى على مجموعتين أوكرانيتين لمهام التخريب والاستطلاع على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
موسكو - سبوتنيك. وقال ياكيمكين، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور كوبيانسك، دمر طيران الجيش التابع لمجموعة قوات "زاباد" في منطقة بلدتي أوغورتسوفو وكروغلوي، معقلين للفصيلة وثلاثة ملاجئ للأفراد
جنوب بلدة أولشاني. تم الكشف والقضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو في منطقة بلدتي مولشانوفو وكراخمالنو ".
بالإضافة إلى ذلك، أحبط الطيران الروسي إجراء محاولتي تناوب للقوات الأوكرانية على هذا القطاع من الجبهة.
وأضاف ياكيمكين، "في قرية بتروبافلوفكا، دمرت نيران المدفعية 2 إس19 "مستا-إس" بقيادة قيادة العريف أليكسي ريشوكوف بتدمير مدفعية ذاتية الدفع 2 إس3 "أكاتسيا"، وتكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.