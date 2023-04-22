https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
كشف قائد سرية اللواء 92 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك، ستقوم كييف بنقل القوات... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T20:20+0000
2023-04-22T20:20+0000
2023-04-22T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال يوري فيدورنكو لوكالة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة"، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان. ووفقًا له، فإن روسيا تدمر المواقع الأوكرانية في أرتيوموفسك بضربات جوية، كما انضم المظليون وقوات خاصة روسية إلى الهجوم على المدينة، بعد أن حققوا بعض النجاحات التكتيكية.وقال الضابط: "القتال صعب للغاية، يستخدم الروس كل إمكانيات الهجوم المتاحة سواء من حيث المعدات والقوى البشرية".
https://sputnikarabic.ae/20230421/وسائل-إعلام-المعدات-العسكرية-الغربية-تخيب-أمل-الجيش-الأوكراني-1076142150.html
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العالم
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
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كشف قائد سرية اللواء 92 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك، ستقوم كييف بنقل القوات المتبقية الهاربة من هناك إلى جبهات مارينكا وليمان.
وقال يوري فيدورنكو لوكالة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة"، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان.
ووفقًا له، فإن روسيا تدمر المواقع الأوكرانية في أرتيوموفسك بضربات جوية، كما انضم المظليون وقوات خاصة روسية إلى الهجوم على المدينة، بعد أن حققوا بعض النجاحات التكتيكية.
وقال الضابط: "القتال صعب للغاية، يستخدم الروس كل إمكانيات الهجوم المتاحة سواء من حيث المعدات والقوى البشرية".