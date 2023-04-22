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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230422/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-خطط-قوات-كييف-بعد-الخسارة-المحتملة-في-أرتيوموفسك-1076189801.html
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك
كشف قائد سرية اللواء 92 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك، ستقوم كييف بنقل القوات... 22.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-22T20:20+0000
2023-04-22T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال يوري فيدورنكو لوكالة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة"، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان. ووفقًا له، فإن روسيا تدمر المواقع الأوكرانية في أرتيوموفسك بضربات جوية، كما انضم المظليون وقوات خاصة روسية إلى الهجوم على المدينة، بعد أن حققوا بعض النجاحات التكتيكية.وقال الضابط: "القتال صعب للغاية، يستخدم الروس كل إمكانيات الهجوم المتاحة سواء من حيث المعدات والقوى البشرية".
https://sputnikarabic.ae/20230421/وسائل-إعلام-المعدات-العسكرية-الغربية-تخيب-أمل-الجيش-الأوكراني-1076142150.html
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العالم

ضابط أوكراني يكشف عن خطط قوات كييف بعد الخسارة المحتملة في أرتيوموفسك

20:20 GMT 22.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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كشف قائد سرية اللواء 92 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أرتيوموفسك، ستقوم كييف بنقل القوات المتبقية الهاربة من هناك إلى جبهات مارينكا وليمان.
وقال يوري فيدورنكو لوكالة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا سمحت أوكرانيا لروسيا بتحقيق أهدافها في أرتيوموفسك، فسيؤدي ذلك إلى تحرير قدر كبير جدًا من القوات والوسائل التي يمكن نقلها بسرعة إلى مناطق أخرى ذات أولوية ومهمة"، مضيفاً أن هذه المدن هي مارينكا أو ليمان.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
وسائل إعلام: المعدات العسكرية الغربية تخيب أمل الجيش الأوكراني
أمس, 07:21 GMT
ووفقًا له، فإن روسيا تدمر المواقع الأوكرانية في أرتيوموفسك بضربات جوية، كما انضم المظليون وقوات خاصة روسية إلى الهجوم على المدينة، بعد أن حققوا بعض النجاحات التكتيكية.
وقال الضابط: "القتال صعب للغاية، يستخدم الروس كل إمكانيات الهجوم المتاحة سواء من حيث المعدات والقوى البشرية".
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