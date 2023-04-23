https://sputnikarabic.ae/20230423/بوريل-تحدثت-إلى-البرهان-وحميدتي-لحثهما-على-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-السودان-وحماية-المدنيين-1076204538.html
بوريل: تحدثت إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين
بوريل: تحدثت إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين
حث مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء اليوم الأحد، القادة السودانيين على وقف فوري لإطلاق النار في السودان. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T17:55+0000
2023-04-23T17:55+0000
2023-04-23T17:55+0000
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وقال بوريل عبر حسابه على تويتر: إنه "تحدث إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان وأكد لهما ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم
بوريل: تحدثت إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار في السودان وحماية المدنيين
تابعنا عبر
حث مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء اليوم الأحد، القادة السودانيين على وقف فوري لإطلاق النار في السودان.
وقال بوريل عبر حسابه على تويتر: إنه "تحدث إلى البرهان وحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان وأكد لهما ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين".
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.
يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي
، منذ الأربعاء الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه الأخيرة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.