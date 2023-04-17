https://sputnikarabic.ae/20230417/مصدر-عسكري-الجيش-السوداني-يسيطر-على-مطار-وقاعدة-مروي-الجوية-1075994062.html
مصدر عسكري: الجيش السوداني يسيطر على مطار وقاعدة مروي الجوية
مصدر عسكري: الجيش السوداني يسيطر على مطار وقاعدة مروي الجوية
أكد مصدر عسكري، أن الجيش السوداني استطاع فك سيطرة قوات الدعم السريع على مطار والقاعدة الجوية في مدينة مروي نهار يوم الأحد . 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T00:00+0000
2023-04-17T00:00+0000
2023-04-17T00:00+0000
محمد حمدان حميدتي
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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الخرطوم – سبوتنيك. وأفاد المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش أحكم السيطرة على القاعدة الجوية ومطار مروي شمال السودان نهار يوم الأحد بعد أن استطاع طرد قوات الدعم السريع".ويذكر، أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سببا في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.كما نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو على حسابها في "فيس بوك" تؤكد، أن الجيش سيطر على القاعدة العسكرية الغربية، يوم الأحد، وهذا ما نفته قوات الدعم السريع وقالت، أن القاعدة الغربية استسلمت بكامل قواتها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع.فيما فشلت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الجيش وقوات الدعم السريع بطلب من الأمم المتحدة بهدف فتح مسارات آمنة لخروج المواطنين المحتجزين داخل العاصمة الخرطوم، جراء استمرار العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع.بدوره، دعا المجتمع الدولي لوقف الاقتتال في السودان فورا حفظا على سلامة المواطنين حيث أكدت الرئاسة الكينية، أن "ايغاد" سوف توفد رؤساء جنوب السودان وجيبوتي إلى الخرطوم للتوسط بين الأطراف السودانية.ويظل وضع مطار الخرطوم الدولي غير معلوم بعد اقتحام قوات الدعم السريع له، يوم السبت المنصرم، حيث تعرضت طائرة سعودية وطائرة تابعة للأمم المتحدة لأضرار وخسائر مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/الجيش-السوداني-يعلن-هروب-حميدتي-من-مخبئه-صورة-1075976549.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
محمد حمدان حميدتي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
محمد حمدان حميدتي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مصدر عسكري: الجيش السوداني يسيطر على مطار وقاعدة مروي الجوية
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حصري
أكد مصدر عسكري، أن الجيش السوداني استطاع فك سيطرة قوات الدعم السريع على مطار والقاعدة الجوية في مدينة مروي نهار يوم الأحد .
الخرطوم – سبوتنيك. وأفاد المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش أحكم السيطرة على القاعدة الجوية ومطار مروي
شمال السودان نهار يوم الأحد بعد أن استطاع طرد قوات الدعم السريع".
ويذكر، أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي منذ يوم الأربعاء الماضي، كان سببا في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية حين طلبت الأخيرة انسحاب قوات الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم ينفذه قادة الدعم السريع.
كما نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو على حسابها في "فيس بوك" تؤكد، أن الجيش سيطر على القاعدة العسكرية الغربية
، يوم الأحد، وهذا ما نفته قوات الدعم السريع وقالت، أن القاعدة الغربية استسلمت بكامل قواتها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع.
فيما فشلت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات الجيش وقوات الدعم السريع بطلب من الأمم المتحدة بهدف فتح مسارات آمنة لخروج المواطنين المحتجزين داخل العاصمة الخرطوم، جراء استمرار العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع.
بدوره، دعا المجتمع الدولي لوقف الاقتتال في السودان فورا حفظا على سلامة المواطنين حيث أكدت الرئاسة الكينية، أن "ايغاد" سوف توفد رؤساء جنوب السودان وجيبوتي إلى الخرطوم للتوسط بين الأطراف السودانية.
ويظل وضع مطار الخرطوم الدولي غير معلوم بعد اقتحام قوات الدعم السريع له، يوم السبت المنصرم، حيث تعرضت طائرة سعودية وطائرة تابعة للأمم المتحدة لأضرار وخسائر مادية.