https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يقول-إن-لوبان-قد-تصل-إلى-السلطة-في-فرنسا-عام-2027-1076208911.html
ماكرون يقول إن لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027
ماكرون يقول إن لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان ، قد تصبح رئيسة فرنسا الجديدة في غضون أربع سنوات، إذا فشلت الحكومة الحالية في الرد... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T23:49+0000
2023-04-23T23:49+0000
2023-04-23T23:49+0000
مارين لوبان
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061103101_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_1b26ad64aa4661323b8cea726a52d248.jpg
وأضاف ماكرون عندما سُأل هل من الممكن أن تصبح لوبان الرئيس القادم لفرنسا في غضون أربع سنوات، "ستأتي مارين لوبان [إلى السلطة] إذا لم نعرف كيف نستجيب لتحديات البلاد وإذا اعتمدنا عادة الكذب أو إنكار الواقع".وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ليس لديه دروس ليتعلمها في هذا الموضوع لأنه "هزمها [لوبان] مرتين".كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة"بي في إيه"، يوم الجمعة، أن شعبية ماكرون تراجعت إلى مستوى قياسي منذ توليه منصبه، حيث أيده 26% فقط من المواطنين الفرنسيين بعد تنفيذ إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي الفرنسية، أن الزعيمة اليمينية لوبان ستتغلب على ماكرون إذا جرت انتخابات رئاسية الآن.في نهاية مارس، قالت لوبان إنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة للمرة الرابعة في عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20230318/فرنسا-تحظر-الاحتجاجات-على-قانون-التقاعد-أمام-البرلمان-1074887117.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0c/1061103101_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6f72fd6c51f846c91fe83503c68262ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مارين لوبان, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
مارين لوبان, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم
ماكرون يقول إن لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027
تابعنا عبر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان ، قد تصبح رئيسة فرنسا الجديدة في غضون أربع سنوات، إذا فشلت الحكومة الحالية في الرد بشكل مناسب على التحديات.
وأضاف ماكرون عندما سُأل هل من الممكن أن تصبح لوبان الرئيس
القادم لفرنسا في غضون أربع سنوات، "ستأتي مارين لوبان [إلى السلطة] إذا لم نعرف كيف نستجيب لتحديات البلاد وإذا اعتمدنا عادة الكذب أو إنكار الواقع".
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ليس لديه دروس ليتعلمها في هذا الموضوع لأنه "هزمها [لوبان] مرتين
".
كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة"بي في إيه"، يوم الجمعة، أن شعبية ماكرون تراجعت إلى مستوى قياسي منذ توليه منصبه، حيث أيده 26% فقط من المواطنين الفرنسيين بعد تنفيذ إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي الفرنسية، أن الزعيمة اليمينية لوبان ستتغلب على ماكرون إذا جرت انتخابات رئاسية الآن.
في نهاية مارس، قالت لوبان إنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة للمرة الرابعة في عام 2027.