https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يقول-إن-لوبان-قد-تصل-إلى-السلطة-في-فرنسا-عام-2027-1076208911.html

ماكرون يقول إن لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027

ماكرون يقول إن لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان ، قد تصبح رئيسة فرنسا الجديدة في غضون أربع سنوات، إذا فشلت الحكومة الحالية في الرد... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T23:49+0000

2023-04-23T23:49+0000

2023-04-23T23:49+0000

مارين لوبان

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

العالم

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وأضاف ماكرون عندما سُأل هل من الممكن أن تصبح لوبان الرئيس القادم لفرنسا في غضون أربع سنوات، "ستأتي مارين لوبان [إلى السلطة] إذا لم نعرف كيف نستجيب لتحديات البلاد وإذا اعتمدنا عادة الكذب أو إنكار الواقع".وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ليس لديه دروس ليتعلمها في هذا الموضوع لأنه "هزمها [لوبان] مرتين".كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة"بي في إيه"، يوم الجمعة، أن شعبية ماكرون تراجعت إلى مستوى قياسي منذ توليه منصبه، حيث أيده 26% فقط من المواطنين الفرنسيين بعد تنفيذ إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي الفرنسية، أن الزعيمة اليمينية لوبان ستتغلب على ماكرون إذا جرت انتخابات رئاسية الآن.في نهاية مارس، قالت لوبان إنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة للمرة الرابعة في عام 2027.

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مارين لوبان, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم