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فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد أمام البرلمان
فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد أمام البرلمان
حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إقامة الاحتجاجات في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك بعد ‏ليلتين من الاضطرابات احتجاجا على فرض الحكومة إصلاحا لقانون... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T14:25+0000
2023-03-18T14:25+0000
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إيمانويل ماكرون
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وقالت شرطة العاصمة: "بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام... تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد، والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230317/عشرات-الاعتقالات-في-احتجاجات-إصلاح-نظام-التقاعد-وسط-باريس--1074834783.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون

فرنسا تحظر الاحتجاجات على قانون التقاعد أمام البرلمان

14:25 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINمظاهرات في فرنسا ضد قنانون التقاعد
مظاهرات في فرنسا ضد قنانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
مظاهرات في فرنسا ضد قنانون التقاعد
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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حظرت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إقامة الاحتجاجات في ميدان بباريس مقابل البرلمان، وذلك بعد ‏ليلتين من الاضطرابات احتجاجا على فرض الحكومة إصلاحا لقانون التقاعد، دون تصويت في مجلس ‏النواب.
وقالت شرطة العاصمة: "بسبب المخاطر الجسيمة لخلل بالنظام العام... تم حظر جميع التجمعات على الطريق العام في ساحة الكونكورد، والمناطق المحيطة بها، وكذلك في منطقة الشانزليزيه"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
الشرطة الفرنسية تطوق مكان الحادث بعد مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بأحد شوارع باريس الاثنين 18 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
عشرات الاعتقالات في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد وسط باريس
أمس, 00:36 GMT
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.
يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
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