https://sputnikarabic.ae/20230423/ماكرون-يوعد-ببذل-قصارى-جهده-لمنع-توسع-الصراع-في-أوكرانيا-1076205100.html
ماكرون يعد ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا
ماكرون يعد ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا
وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا. 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T19:05+0000
2023-04-23T19:05+0000
2023-04-23T19:23+0000
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وقال ماكرون لصحيفة "لو باريزيان": "مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على البقاء بكل قوتها و"منع روسيا من الانتصار" ومنع توسع هذا الصراع، سنفعل كل شيء حتى لا تتسع هذه الحرب".في وقت سابق، كتب صحيفة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ماكرون يريد الاقتراب من الصين بخطة قد تؤدي في رأيه، إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.يذكر أن ماكرون كلف مستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، بالعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.وكانت موسكو قد أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ومن جهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق خلال قمة العشرين، أنه "لن يكون هناك مينسك -3".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن مثل هذه التصريحات لزيلينسكي "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230423/دول-البلطيق-غاضبة-من-الصين-بسبب-تصريحات-سفيرها-لدى-فرنسا-1076195603.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
ماكرون يعد ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا
19:05 GMT 23.04.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 23.04.2023) تابعنا عبر
وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ببذل قصارى جهده لمنع توسع الصراع في أوكرانيا.
وقال ماكرون لصحيفة
"لو باريزيان": "مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على البقاء بكل قوتها و"منع روسيا من الانتصار" ومنع توسع هذا الصراع، سنفعل كل شيء حتى لا تتسع هذه الحرب".
في وقت سابق، كتب صحيفة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ماكرون يريد الاقتراب من الصين بخطة قد تؤدي في رأيه، إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن ماكرون كلف مستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، بالعمل مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، لوضع أساس للمفاوضات.
وكانت موسكو قد أشارت مرارًا إلى أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ومن جهته، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق خلال قمة العشرين، أنه "لن يكون هناك مينسك -3".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن مثل هذه التصريحات لزيلينسكي "تؤكد تمامًا" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.