https://sputnikarabic.ae/20230423/مراسل-سبوتنيك-قصف-إسرائيلي-على-موقع-قرص-النفل-غرب-مدينة-حضر-بريف-القنيطرة-1076207602.html
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T21:26+0000
2023-04-23T21:26+0000
2023-04-23T21:26+0000
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مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة
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يتبع
مراسل سبوتنيك: قصف إسرائيلي على موقع (قرص النفل) غرب مدينة حضر بريف القنيطرة