https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعه-له-في-سوريا-1076094755.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعه له في سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعه له في سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في سوريا، خلال مهمة في الأجواء السورية. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T15:38+0000
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ونقلت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش من نوع "Sky Rider" الليلة الماضية، خلال مهمة لها في الأجواء السورية.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة قد سقطت خلال عملية روتينية للجيش، الليلة الماضية، في الأراضي السورية، إثر عطل فني.ولفت المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات من الطائرة المسيرة الإسرائيلية، ويتم التحقيق في الحادث.يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية في الآونة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230219/سوريا-تعلن-تضرر-مواقع-في-قلعة-دمشق-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-صور-1073705298.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعه له في سوريا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في سوريا، خلال مهمة في الأجواء السورية.
ونقلت القناة
العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش من نوع "Sky Rider" الليلة الماضية، خلال مهمة لها في الأجواء السورية.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة المسيرة قد سقطت خلال عملية روتينية للجيش، الليلة الماضية، في الأراضي السورية
، إثر عطل فني.
ولفت المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أنه لا خوف من تسريب معلومات من الطائرة المسيرة الإسرائيلية، ويتم التحقيق في الحادث.
يذكر أن هذه الحادثة تكررت مرات عديدة، حيث سقط عدد من المسيرات داخل الأراضي اللبنانية
والسورية وقطاع غزة والضفة الغربية في الآونة الأخيرة.