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https://sputnikarabic.ae/20230423/موسكو-تدعو-الأمم-المتحدة-للرد-على-رفض-واشنطن-إصدار-تأشيرات-لصحفيين-روس-1076203869.html
موسكو تدعو الأمم المتحدة للرد على رفض واشنطن إصدار تأشيرات لصحفيين روس
موسكو تدعو الأمم المتحدة للرد على رفض واشنطن إصدار تأشيرات لصحفيين روس
دعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، المنظمة الدولية إلى اتخاذ خطوات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لصحفيين روس، كان يُفترض أن يرافقوا وزير... 23.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-23T16:43+0000
2023-04-23T16:43+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان: "نأمل أن تولي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية ذات الصلة الانتباه الواجب لهذا الموقف الشائن واتخاذ الخطوات اللازمة بحق الطرف المخالف".في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
https://sputnikarabic.ae/20230423/لافروف-موسكو-لن-تغفر-عدم-إصدار-تأشيرات-للصحفيين-للعمل-في-مجلس-الأمن-الدولي-1076200590.html
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روسيا, العالم

موسكو تدعو الأمم المتحدة للرد على رفض واشنطن إصدار تأشيرات لصحفيين روس

16:43 GMT 23.04.2023
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
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دعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، المنظمة الدولية إلى اتخاذ خطوات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لصحفيين روس، كان يُفترض أن يرافقوا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتغطية فعاليات مجلس الأمن في إطار رئاسة روسيا له خلال الشهر الجاري، والمشارفة على نهايتها.
موسكو- سبوتنيك. وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان: "نأمل أن تولي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية ذات الصلة الانتباه الواجب لهذا الموقف الشائن واتخاذ الخطوات اللازمة بحق الطرف المخالف".

وأضافت البعثة أن روسيا تعتبر رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس استخفافًا بالقانون الدولي، يكشف الموقف الأميركي الحقيقي من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
لافروف: موسكو "لن تغفر" عدم إصدار تأشيرات للصحفيين للعمل في مجلس الأمن الدولي
14:21 GMT
في وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن رفض إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي للمشاركة في مجلس الأمن الدولي يعد تلاعبا بقضية حرية التعبير وحقوق الصحفيين.
وحلقت طائرة لافروف، اليوم الأحد، من موسكو إلى نيويورك. إذ أنه لم تصدر التأشيرات الأمريكية للصحفيين الروس.
وسيرأس لافروف اجتماعين لمجلس الأمن الدولي، يومي الإثنين والثلاثاء. ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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