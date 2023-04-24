https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-المصرية-تؤكد-مقتل-محمد-الغراوي-مساعد-الملحق-الإداري-بالسفارة-المصرية-في-الخرطوم-1076244204.html
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الاثنين، "مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم". 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T20:09+0000
2023-04-24T20:09+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".وأكد البيان، أن "البعثة المصرية في السودان سوف تستمر فىي تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
20:09 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 20:18 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الاثنين، "مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذي استشهد، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان".
وأكد البيان، أن "البعثة المصرية في السودان سوف تستمر فىي تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".