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https://sputnikarabic.ae/20230424/تعليق-الملاحة-البحرية-في-سيفاستوبول-بعد-محاولة-هجوم-أوكراني-فاشلة-1076210299.html
تعليق الملاحة البحرية في سيفاستوبول بعد محاولة هجوم أوكرانية فاشلة
تعليق الملاحة البحرية في سيفاستوبول بعد محاولة هجوم أوكرانية فاشلة
أعلنت سلطات جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، صباح اليوم الاثنين، تعليق حركة الملاحة البحرية في خليج سيفاستوبول، وذلك بعد اعتراض هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية في... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T05:11+0000
2023-04-24T05:12+0000
روسيا
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وأشارت الإدارة المركزية في مدينة سيفاستوبول إلى أن قرار تعليق حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب والعبارات في الخليج جاء لضمان أمن المنطقة في وقت تشهد فيه هجمات معادية مختلفة.ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنظيم حركة الحافلات عبر البر بين الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة.وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات دون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات دون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".
https://sputnikarabic.ae/20230424/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصد-هجوما-بطائرة-مسيرة-على-سيفاستوبول-1076209630.html
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روسيا
روسيا

تعليق الملاحة البحرية في سيفاستوبول بعد محاولة هجوم أوكرانية فاشلة

05:11 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 24.04.2023)
© Photo / Sevastopol State Universityعلماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Photo / Sevastopol State University
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أعلنت سلطات جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، صباح اليوم الاثنين، تعليق حركة الملاحة البحرية في خليج سيفاستوبول، وذلك بعد اعتراض هجوم لطائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المنطقة.
وأشارت الإدارة المركزية في مدينة سيفاستوبول إلى أن قرار تعليق حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب والعبارات في الخليج جاء لضمان أمن المنطقة في وقت تشهد فيه هجمات معادية مختلفة.
ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنظيم حركة الحافلات عبر البر بين الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة.
سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوما بطائرات مسيرة على سيفاستوبول
01:32 GMT
وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات دون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.
وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات دون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".
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