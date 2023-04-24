https://sputnikarabic.ae/20230424/زلزال-بقوة-73-درجة-يضرب-جزر-كيرماديك-بنيوزيلندا-1076209432.html
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، الاثنين. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T01:08+0000
2023-04-24T01:08+0000
2023-04-24T01:21+0000
زلزال
نيوزيلندا
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ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وفق الهيئة الأمريكية.وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي تهديد من وقوع تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو الأسكا أو الجزر البريطانية عقب زلزال جزر كرماديك.كان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، 16 مارس/آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230316/-زلزال-بقوة-7-درجات-يضرب-جزر-كيرماديك-النيوزيلندية-1074796768.html
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زلزال, نيوزيلندا
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جزر كيرماديك بنيوزيلندا
01:08 GMT 24.04.2023 (تم التحديث: 01:21 GMT 24.04.2023) تابعنا عبر
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً بقوة 7.3 درجة ضرب منطقة جزر كيرماديك بالقرب من نيوزيلندا، الاثنين.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات
، وفق الهيئة الأمريكية.
وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي تهديد من وقوع تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو الأسكا أو الجزر البريطانية عقب زلزال جزر كرماديك.
كان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، 16 مارس/آذار الماضي.