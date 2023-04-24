https://sputnikarabic.ae/20230424/سفينة-الأدميرال-تريبوتس-الروسية-المضادة-للغواصات-تنطلق-إلى-بحر-اليابان---1076215417.html
سفينة "الأدميرال تريبوتس" الروسية المضادة للغواصات تنطلق إلى بحر اليابان
سفينة "الأدميرال تريبوتس" الروسية المضادة للغواصات تنطلق إلى بحر اليابان
أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ الروسية، اليوم الاثنين، أن سفينة أسطول المحيط الهادئ "الأدميرال تريبوتس" تجري تدريبات مضادة... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T08:21+0000
2023-04-24T08:21+0000
2023-04-24T08:21+0000
روسيا
رصد عسكري
غواصات روسية
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وصرحت الصحيفة في البيان: بأن "السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" ستجري تدريبات في بحر اليابان للبحث عن غواصة وهمية معادية والقضاء عليها ومحاربتها".وتابع بيان الخدمة الصحفية: "في مياه بحر اليابان ستجري مناورة مضادة للغواصات وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول".وتم تحديد أن طاقم السفينة مدعوم بطائرة هليكوبتر تابعة للطيران البحري الروسي، وسيتم البحث عن غواصة معادية وهمية، وسيستخدمون اقواذف قنابل بحرية نفاثة وأسلحة طوربيد، وستقوم غواصة من أسطول المحيط الهادئ بدور العدو.
https://sputnikarabic.ae/20230424/تعليق-الملاحة-البحرية-في-سيفاستوبول-بعد-محاولة-هجوم-أوكراني-فاشلة-1076210299.html
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روسيا, رصد عسكري, غواصات روسية
روسيا, رصد عسكري, غواصات روسية
سفينة "الأدميرال تريبوتس" الروسية المضادة للغواصات تنطلق إلى بحر اليابان
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أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية لأسطول المحيط الهادئ الروسية، اليوم الاثنين، أن سفينة أسطول المحيط الهادئ "الأدميرال تريبوتس" تجري تدريبات مضادة للغواصات.
وصرحت الصحيفة في البيان: بأن "السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" ستجري تدريبات في بحر اليابان للبحث عن غواصة وهمية معادية والقضاء عليها ومحاربتها".
ويشار إلى أن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" غادرت من أسطول المحيط الهادئ من فلاديفوستوك، للعمل على المهام المطلوبة منها.
وتابع بيان الخدمة الصحفية: "في مياه بحر اليابان ستجري مناورة مضادة للغواصات وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول".
وتم تحديد أن طاقم السفينة مدعوم بطائرة هليكوبتر تابعة للطيران البحري الروسي، وسيتم البحث عن غواصة معادية وهمية، وسيستخدمون اقواذف قنابل بحرية نفاثة وأسلحة طوربيد، وستقوم غواصة من أسطول المحيط الهادئ بدور العدو.