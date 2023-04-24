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https://sputnikarabic.ae/20230424/مالي-الجيش-يعلن-تحييد-40-إرهابيا-في-منطقة-موبتي-وسط-البلاد-1076245952.html
مالي: الجيش يعلن تحييد 40 إرهابيا في منطقة موبتي وسط البلاد
مالي: الجيش يعلن تحييد 40 إرهابيا في منطقة موبتي وسط البلاد
أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، امس الاثنين، تحييد 40 إرهابياً بعمليات مختلفة نفذتها في منطقة موبتي وسط البلاد. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T22:15+0000
2023-04-24T22:15+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الجيش: "نفذت قواتنا عملية عسكرية قرب بلدة بندياغرا بعد تلقي معلومات عن تحركات لإرهابيين في المنطقة. استهدف الجيش بضربات جوية مجموعة إرهابيين كانت ترعى الماشية المسروقة... ما أسفر عن مقتل 29 إرهابياً… وبفضل القوات البرية، تم تحييد 8 إرهابيين ممن تفرقوا جراء الضربات الجوية".وأضاف، "كذلك تمكن عناصر الجيش من تحييد 3 إرهابيين قرب بلدة بوني خلال دوريات استطلاعية".وتشهد مالي هجمات إرهابية متكرر، حيث تنشط على أراضي البلاد وخاصة في مناطق الوسط والشمال "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/حصيلة-الاشتباكات-بين-الجيش-المالي-ومسلحين-ترتفع-لـ-45-قتيلا-1072187205.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن

مالي: الجيش يعلن تحييد 40 إرهابيا في منطقة موبتي وسط البلاد

22:15 GMT 24.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، امس الاثنين، تحييد 40 إرهابياً بعمليات مختلفة نفذتها في منطقة موبتي وسط البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشره الجيش: "نفذت قواتنا عملية عسكرية قرب بلدة بندياغرا بعد تلقي معلومات عن تحركات لإرهابيين في المنطقة. استهدف الجيش بضربات جوية مجموعة إرهابيين كانت ترعى الماشية المسروقة... ما أسفر عن مقتل 29 إرهابياً… وبفضل القوات البرية، تم تحييد 8 إرهابيين ممن تفرقوا جراء الضربات الجوية".
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وأضاف، "كذلك تمكن عناصر الجيش من تحييد 3 إرهابيين قرب بلدة بوني خلال دوريات استطلاعية".
وتشهد مالي هجمات إرهابية متكرر، حيث تنشط على أراضي البلاد وخاصة في مناطق الوسط والشمال "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).
وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
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