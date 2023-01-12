https://sputnikarabic.ae/20230112/حصيلة-الاشتباكات-بين-الجيش-المالي-ومسلحين-ترتفع-لـ-45-قتيلا-1072187205.html
حصيلة الاشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين ترتفع لـ 45 قتيلا
حصيلة الاشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين ترتفع لـ 45 قتيلا
ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش المالي، إثر الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية، التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، إلى 45 قتيلا من الجانبين. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:08+0000
2023-01-12T09:08+0000
2023-01-12T09:08+0000
العالم
أخبار مالي
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيان نشره الجيش المالي، فجر اليوم الخميس: "صد الجيش المالي هجمات عنيفة من جماعات مسلحة، بعد تفجير عبوات ناسفة على خطي ديا – ديافارابي، وكومارا – ماسينا، يوم الثلاثاء الماضي".وأضاف البيان: "بعد وصول التعزيزات البرية والجوية إلى المنطقة، بلغت الحصيلة الإجمالية للاشتباكات 14 قتيلا و11 جريحا في صفوف الجيش المالي، بينما تم القضاء على 31 إرهابيا".وذكر البيان أن رئيس الأركان المالي أعرب عن "تعازيه لأسر القتلى من الجنود، وعن أمله في شفاء المصابين".وكان الجيش المالي أعلن، أمس الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش، وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الجيش-المالي-يعلن-القضاء-على-7-إرهابيين-ومقتل-3-من-عناصره-في-اشتباكات-وسط-البلاد-1072148564.html
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العالم, أخبار مالي
حصيلة الاشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين ترتفع لـ 45 قتيلا
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ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش المالي، إثر الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية، التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، إلى 45 قتيلا من الجانبين.
موسكو – سبوتنيك
. وقال بيان نشره الجيش المالي، فجر اليوم الخميس: "صد الجيش المالي هجمات عنيفة من جماعات مسلحة، بعد تفجير عبوات ناسفة على خطي ديا – ديافارابي، وكومارا – ماسينا، يوم الثلاثاء الماضي".
وأضاف البيان: "بعد وصول التعزيزات البرية والجوية إلى المنطقة، بلغت الحصيلة الإجمالية للاشتباكات 14 قتيلا و11 جريحا في صفوف الجيش المالي
، بينما تم القضاء على 31 إرهابيا".
وذكر البيان أن رئيس الأركان المالي أعرب عن "تعازيه لأسر القتلى من الجنود، وعن أمله في شفاء المصابين".
وكان الجيش المالي أعلن، أمس الأربعاء، القضاء على 7 إرهابيين، ومقتل 3 من عناصر الجيش، وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات مع جماعات مسلحة وسط البلاد.
وتشهد مالي هجمات إرهابية
متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابي (تنظيمين محظورين في روسيا).
وفي عدة مراحل، اشتبكت هذه الجماعات الإرهابية فيما بينها، فضلا عن تنفيذ هجمات ضد القوات المالية والمدنيين.