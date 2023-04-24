https://sputnikarabic.ae/20230424/مقتل-3-أطفال-سوريين-بانفجار-لغم-من-مخلفات-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شمال-الحسكة-1076245394.html
مقتل 3 أطفال سوريين بانفجار لغم من مخلفات قاعدة للجيش الأمريكي شمال الحسكة
مقتل 3 أطفال سوريين بانفجار لغم من مخلفات قاعدة للجيش الأمريكي شمال الحسكة
قتل ثلاثة أطفال سوريين وأصيب اثنين آخرين من عائلة واحدة بانفحار لغم من مخلفات القاعدة الأمريكية اللاشرعية بريف مدينة الحسكة الشمالي. 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T20:58+0000
2023-04-24T20:58+0000
2023-04-24T20:58+0000
أخبار سوريا اليوم
الجيش الأمريكي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف مدينة الحسكة، إن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب اثنين آخرين بجروح بليغة، مساء اليوم الأثنين ٢٤ نيسان/ أبريل، أثناء انفحار لغم تم العثور عليه من قبلهم في مكب للنفايات بالقرب من القاعدة الأمريكية اللاشرعية بمنطقة القصرك شمالي الحسكة.وتابعت المصادر أن الأطفال أربعة منهم أشقاء والخامس من أبناء عمومتهم، وهم من سكان قرية عين العبد ( التي تبعد واحد كيلو متر ) من القاعدة الأمريكية اللاشرعية و ٨كم عن بلدة تل تمر، على طريق عام ( تل تمر - القامشلي)، شمالي مدينة الحسكة.وقالت المصادر إن الأطفال المتوفين هم ( مريم خضر عويس 10 أعوام، وشقيقها عبد العزيز 8 أعوام، وبيداء محمد بو عمر 9أعوام).في حين أصيب الطفلان ضياء وشقيقته زهرة خضر عويس بجروح بليغة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة، بحسب المصادر.وبينت المصادر أن الأطفال يعملون بجمع المواد البلاستيكية من تجمعات القمامة نتيجة ظروف عائلتهم الاقتصادية الصعبة، لذلك يذهبون للبحث عنها في مكبات القمامة خصوصاً المكب القريب والخاص بقاعدة الاحتلال الأمريكي بالقصرك والتي يتم رمي حتى مخلفات الأسلحة والمقذوفات فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي
مقتل 3 أطفال سوريين بانفجار لغم من مخلفات قاعدة للجيش الأمريكي شمال الحسكة
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قتل ثلاثة أطفال سوريين وأصيب اثنين آخرين من عائلة واحدة بانفحار لغم من مخلفات القاعدة الأمريكية اللاشرعية بريف مدينة الحسكة الشمالي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف مدينة الحسكة، إن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب اثنين آخرين بجروح بليغة، مساء اليوم الأثنين ٢٤ نيسان/ أبريل، أثناء انفحار لغم تم العثور عليه من قبلهم في مكب للنفايات بالقرب من القاعدة الأمريكية اللاشرعية بمنطقة القصرك شمالي الحسكة.
وتابعت المصادر أن الأطفال أربعة منهم أشقاء والخامس من أبناء عمومتهم، وهم من سكان قرية عين العبد ( التي تبعد واحد كيلو متر ) من القاعدة الأمريكية اللاشرعية و ٨كم عن بلدة تل تمر، على طريق عام ( تل تمر - القامشلي)، شمالي مدينة الحسكة.
وقالت المصادر إن الأطفال المتوفين هم ( مريم خضر عويس 10 أعوام، وشقيقها عبد العزيز 8 أعوام، وبيداء محمد بو عمر 9أعوام).
في حين أصيب الطفلان ضياء وشقيقته زهرة خضر عويس بجروح بليغة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة، بحسب المصادر.
وبينت المصادر أن الأطفال يعملون بجمع المواد البلاستيكية من تجمعات القمامة نتيجة ظروف عائلتهم الاقتصادية الصعبة، لذلك يذهبون للبحث عنها في مكبات القمامة خصوصاً المكب القريب والخاص بقاعدة الاحتلال الأمريكي بالقصرك والتي يتم رمي حتى مخلفات الأسلحة والمقذوفات فيها.