https://sputnikarabic.ae/20230424/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مستودع-وقود-أوكراني-قرب-أرتيوموفسك-1076209786.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
شنَّ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على محور ليسيتشانسك واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما صرح به مدير... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T02:04+0000
2023-04-24T02:04+0000
2023-04-24T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
قصف صاروخي
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستايف للوكالة: "وجهت الوحدة الصاروخية التابعة للمجموعة الجنوبية ضربة لنقاط التمركز المؤقتة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية على محور ليسيتشانسك، وكذلك (ضربة) لمستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود للمعدات المنفصلة للواء 17 في كونستانتينوفكا على محور سوليدارو-باخموتسكي (باخموت هو الاسم الأوكراني لأرتيوموفسك). تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية ".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, قصف صاروخي
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, قصف صاروخي
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
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شنَّ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على محور ليسيتشانسك واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال أستايف للوكالة: "وجهت الوحدة الصاروخية
التابعة للمجموعة الجنوبية ضربة لنقاط التمركز المؤقتة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية على محور ليسيتشانسك، وكذلك (ضربة) لمستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود للمعدات المنفصلة للواء 17 في كونستانتينوفكا على محور سوليدارو-باخموتسكي (باخموت هو الاسم الأوكراني لأرتيوموفسك). تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية ".