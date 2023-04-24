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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230424/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مستودع-وقود-أوكراني-قرب-أرتيوموفسك-1076209786.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك
شنَّ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على محور ليسيتشانسك واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما صرح به مدير... 24.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-24T02:04+0000
2023-04-24T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
قصف صاروخي
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستايف للوكالة: "وجهت الوحدة الصاروخية التابعة للمجموعة الجنوبية ضربة لنقاط التمركز المؤقتة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية على محور ليسيتشانسك، وكذلك (ضربة) لمستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود للمعدات المنفصلة للواء 17 في كونستانتينوفكا على محور سوليدارو-باخموتسكي (باخموت هو الاسم الأوكراني لأرتيوموفسك). تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية ".
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القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, قصف صاروخي
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, قصف صاروخي

وزارة الدفاع: القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مستودع وقود أوكراني قرب أرتيوموفسك

02:04 GMT 24.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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شنَّ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً على القوات الأوكرانية على محور ليسيتشانسك واستهدف مخزناً أوكرانياً للوقود بالقرب من أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "يوغ" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال أستايف للوكالة: "وجهت الوحدة الصاروخية التابعة للمجموعة الجنوبية ضربة لنقاط التمركز المؤقتة للواء الآلي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية على محور ليسيتشانسك، وكذلك (ضربة) لمستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزود بالوقود للمعدات المنفصلة للواء 17 في كونستانتينوفكا على محور سوليدارو-باخموتسكي (باخموت هو الاسم الأوكراني لأرتيوموفسك). تكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات العسكرية ".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة22 أبريل, 19:14 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21 أبريل, 12:14 GMT
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