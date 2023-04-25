https://sputnikarabic.ae/20230425/أنطونوف-ينتقد-واشنطن-بسبب-موقفها-من-قضايا-تذكر-أبطال-الحرب-العالمية-الثانية-1076249265.html

أنطونوف ينتقد واشنطن بسبب موقفها من قضايا تذكر أبطال الحرب العالمية الثانية

أنطونوف ينتقد واشنطن بسبب موقفها من قضايا تذكر أبطال الحرب العالمية الثانية

انتقد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بسبب موقفها من قضايا تذكر أبطال الحرب العالمية الثانية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T03:59+0000

2023-04-25T03:59+0000

2023-04-25T03:59+0000

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وقال أنطونوف في احتفال بالذكرى الـ78 لاجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على نهر إلبه: "يمكننا العيش وتعزيز دفاع وطننا فقط عندما نتعلم دروس التاريخ. أعتبر من بين المهام الرئيسية أن نروي للأجيال الناشئة عن تلك الأيام البطولية".وأضاف: "على الشباب أن يدركوا أنه بفضل ملايين الجنود والضباط من الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى يمكنهم الاستمتاع بالحياة. يجب حماية المعالم التذكارية ومواقع دفن الجنود والضباط الذين استشهدوا في سنوات الحرب العالمية الثانية. يصعب علينا الوصول إلى واشنطن الرسمية بشأن أهمية الحفاظ على الذاكرة والعمل المشترك في تخليد أبطال تلك الفترة".وفقًا للدبلوماسي الروسي، تمنع السفارة منذ عامين من إقامة حفل وضع الأكاليل التقليدية على لوحة تذكارية "روح إلبه" في مقبرة أرلينغتون. بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح لدبلوماسيين روس بزيارة المقبرة الوطنية فورت ريتشاردسون في أنكوريدج العام الماضي، حيث يتم دفن الطيارين السوفيت.وأضاف أنطونوف: "إن هذا المعاملة المهينة ليست مهينة فقط للمحاربين القدامى من البلدين، بل لجميع من يذكرون إنجازهم العظيم. نحن نحترم جميع أعضاء التحالف المناهض لهتلر الذين قاتلوا من أجل الحرية والسلام في كوكبنا!".وبحسب أنطونوف، يرمز الاجتماع السنوي الذي يحتفل به في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان عند نهر إلبه إلى روح الأخوة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، الذين قاتلوا معًا ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.وأشار سفير روسيا إلى أن هذا التاريخ التاريخي مقدس بالنسبة لروسيا، مذكرًا بأنه بفضل الجهود المشتركة، وبدور حاسم للجيش الأحمر، تم هزيمة العدو المشترك.وأكد الدبلوماسي: "لا يجب علينا أن نسمح بتكرار الأخطاء السابقة. المهمة اليوم هي محاربة السلام والأمن ضد جذور العنصرية البنية، التي نشأت في أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية. ضد أي محاولات تبرير الجرائم النازية ومساعديها".

https://sputnikarabic.ae/20230420/أنطونوف-السلبية-العامة-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يمكن-إلا-أن-تؤثر-على-الحد-من-التسلح-1076107006.html

https://sputnikarabic.ae/20200514/من-وكيف-أشعل-نار-الحرب-العالمية-الثانية-1045425931.html

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أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم, حكومة بيلاروسيا