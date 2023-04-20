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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/أنطونوف-السلبية-العامة-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يمكن-إلا-أن-تؤثر-على-الحد-من-التسلح-1076107006.html
أنطونوف: السلبية العامة في العلاقات الروسية الأمريكية لا يمكن إلا أن تؤثر على الحد من التسلح
أنطونوف: السلبية العامة في العلاقات الروسية الأمريكية لا يمكن إلا أن تؤثر على الحد من التسلح
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في العلاقات بين... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T03:19+0000
2023-04-20T03:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أنطونوف في حديث لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلبية العامة في العلاقات الروسية الأمريكية، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجال الحد من التسلح.. من المستحيل النظر إليه بمعزل عن الحقائق العسكرية والسياسية والجيواستراتيجية".ووفقا له، فإن التحالف المناهض لروسيا يكتسب بعدا نوويا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يعلن نفسه تحالفا نوويا وينفذ برنامجا للمهام النووية المشتركة، موضحا، أن روسيا، من ناحية أخرى، لا تستطيع تجاهل ترسانة "الناتو" النووية الكاملة عند النظر في مستقبل معاهدة "ستارت".وختم أنطونوف، قائلا: "الولايات المتحدة تتبع منطقا منحرفا.. فمن ناحية، يرفضون التعامل معنا كالمعتاد، ومن ناحية أخرى، يصرون على العودة إلى تعاونهم السابق بشأن مسألة نظام التحقق.. من الواضح أنهم حريصون على الدخول إلى القواعد الروسية حيث يتم تخزين الأسلحة النووية".وفي 21 فبراير/شباط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدا أن موسكو لا تنسحب من المعاهدة.وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية، أي إمكانات الضربات المشتركة لحلف "الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20230419/أنطونوف-رفض-واشنطن-إصدار-تأشيرات-للوفد-الروسي-لدى-الأمم-المتحدة-يظهر-ازدواجية-المعايير-1076104508.html
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أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أنطونوف: السلبية العامة في العلاقات الروسية الأمريكية لا يمكن إلا أن تؤثر على الحد من التسلح

03:19 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف أنطونوف في حديث لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلبية العامة في العلاقات الروسية الأمريكية، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجال الحد من التسلح.. من المستحيل النظر إليه بمعزل عن الحقائق العسكرية والسياسية والجيواستراتيجية".
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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ووفقا له، فإن التحالف المناهض لروسيا يكتسب بعدا نوويا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يعلن نفسه تحالفا نوويا وينفذ برنامجا للمهام النووية المشتركة، موضحا، أن روسيا، من ناحية أخرى، لا تستطيع تجاهل ترسانة "الناتو" النووية الكاملة عند النظر في مستقبل معاهدة "ستارت".
وختم أنطونوف، قائلا: "الولايات المتحدة تتبع منطقا منحرفا.. فمن ناحية، يرفضون التعامل معنا كالمعتاد، ومن ناحية أخرى، يصرون على العودة إلى تعاونهم السابق بشأن مسألة نظام التحقق.. من الواضح أنهم حريصون على الدخول إلى القواعد الروسية حيث يتم تخزين الأسلحة النووية".
وفي 21 فبراير/شباط، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت -3)، مؤكدا أن موسكو لا تنسحب من المعاهدة.
وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، من الضروري فهم ما تدعيه دول مثل فرنسا وبريطانيا وكيفية مراعاة ترساناتها الاستراتيجية، أي إمكانات الضربات المشتركة لحلف "الناتو".
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
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