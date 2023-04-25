https://sputnikarabic.ae/20230425/أوزبكستان-تتفق-مع-غازبروم-على-استيراد-300-ألف-طن-من-النفط-في-عام-2023-1076266085.html
أوزبكستان تتفق مع "غازبروم" على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023
أوزبكستان تتفق مع "غازبروم" على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023
أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الطاقة الأوزبكستانية، أدهمجون عبدلايف، اليوم الثلاثاء، أن أوزبكستان اتفقت مع شركة "غازبروم نفط"، على استيراد 300 ألف طن من... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T11:15+0000
2023-04-25T11:15+0000
2023-04-25T11:15+0000
روسيا
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طشقند - سبوتنيك. وقال عبدلايف خلال كلمته في الجلسة النقاشية معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى": "تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات مع شركة "غازبروم نفط"، لتوريد 300 ألف طن من النفط هذا العام".وأضاف: "هذه الأرقام تشير إلى أننا أقمنا علاقات وثيقة للغاية مع الشركات الروسية في هذا المجال".وتم افتتاح معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى"، في طشقند، يوم أمس الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من روسيا وأوزبكستان ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.
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روسيا, أخبار أوزبكستان الآن
روسيا, أخبار أوزبكستان الآن
أوزبكستان تتفق مع "غازبروم" على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023
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أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الطاقة الأوزبكستانية، أدهمجون عبدلايف، اليوم الثلاثاء، أن أوزبكستان اتفقت مع شركة "غازبروم نفط"، على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023.
طشقند - سبوتنيك. وقال عبدلايف خلال كلمته في الجلسة النقاشية معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى": "تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات مع شركة "غازبروم نفط"، لتوريد 300 ألف طن من النفط هذا العام".
وأضاف عبدلايف: "أنتجت أوزبكستان 51.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2022، وتقدر حصة الشركات ذات رأس المال الروسي بأكثر من 30% من الإنتاج، أي أكثر من 15 مليار متر مكعب".
وأضاف: "هذه الأرقام تشير إلى أننا أقمنا علاقات وثيقة للغاية مع الشركات الروسية في هذا المجال".
وتم افتتاح معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى"، في طشقند، يوم أمس الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من روسيا وأوزبكستان ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.