https://sputnikarabic.ae/20230425/أوزبكستان-تتفق-مع-غازبروم-على-استيراد-300-ألف-طن-من-النفط-في-عام-2023-1076266085.html

أوزبكستان تتفق مع "غازبروم" على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023

أوزبكستان تتفق مع "غازبروم" على استيراد 300 ألف طن من النفط في عام 2023

أعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الطاقة الأوزبكستانية، أدهمجون عبدلايف، اليوم الثلاثاء، أن أوزبكستان اتفقت مع شركة "غازبروم نفط"، على استيراد 300 ألف طن من... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T11:15+0000

2023-04-25T11:15+0000

2023-04-25T11:15+0000

روسيا

أخبار أوزبكستان الآن

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طشقند - سبوتنيك. وقال عبدلايف خلال كلمته في الجلسة النقاشية معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى": "تم بالفعل التوصل إلى اتفاقات مع شركة "غازبروم نفط"، لتوريد 300 ألف طن من النفط هذا العام".وأضاف: "هذه الأرقام تشير إلى أننا أقمنا علاقات وثيقة للغاية مع الشركات الروسية في هذا المجال".وتم افتتاح معرض "إنوبروم- آسيا الوسطى"، في طشقند، يوم أمس الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك في المعرض أكثر من 300 شركة من روسيا وأوزبكستان ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى.

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