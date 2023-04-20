https://sputnikarabic.ae/20230420/المالية-اليابانية-انخفاض-واردات-النفط-الروسي-لليابان-في-2022-بنسبة-805٪-1076105585.html
المالية اليابانية: انخفاض واردات النفط الروسي لليابان في 2022 بنسبة 80.5٪
المالية اليابانية: انخفاض واردات النفط الروسي لليابان في 2022 بنسبة 80.5٪
خفضت اليابان واردات النفط الروسي في السنة المالية 2022 بنسبة 80.5٪ والغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.2٪ والفحم بنسبة 55.2٪، وفقًا للبيانات الإحصائية الأولية التي... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T00:34+0000
2023-04-20T00:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وخلال فترة التقرير، من 1 أبريل/نيسان 2022 حتى 31 مارس/آذار 2023، انخفضت واردات الصلب ومنتجات المعادن بنسبة 28.1٪، والمعادن غير الحديدية بنسبة 27.1٪، وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 55.1٪.وزادت اليابان في السنة المالية 2022 واردات اللحوم من روسيا بنسبة 66.7٪، والحبوب بنسبة 38.4٪، والفواكه بنسبة 646.1٪.وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الخضروات خلال فترة التقرير بنسبة 8.3٪ والصويا بنسبة 31.8٪. كما انخفضت واردات الأسماك ومنتجات الأسماك بنسبة 1.8٪.وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/اليابان-تحظر-تصدير-ألعاب-الأطفال-إلى-روسيا-1075353892.html
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أخبار النفط الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم
أخبار النفط الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, العالم
المالية اليابانية: انخفاض واردات النفط الروسي لليابان في 2022 بنسبة 80.5٪
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خفضت اليابان واردات النفط الروسي في السنة المالية 2022 بنسبة 80.5٪ والغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.2٪ والفحم بنسبة 55.2٪، وفقًا للبيانات الإحصائية الأولية التي نشرتها وزارة المالية في البلاد.
وخلال فترة التقرير، من 1 أبريل/نيسان 2022 حتى 31 مارس/آذار 2023، انخفضت واردات الصلب ومنتجات المعادن بنسبة 28.1٪، والمعادن غير الحديدية بنسبة 27.1٪، وخامات المعادن غير الحديدية بنسبة 55.1٪.
وزادت اليابان في السنة المالية 2022 واردات اللحوم من روسيا بنسبة 66.7٪، والحبوب بنسبة 38.4٪، والفواكه بنسبة 646.1٪.
وفي الوقت نفسه، انخفضت واردات الخضروات خلال فترة التقرير بنسبة 8.3٪ والصويا بنسبة 31.8٪. كما انخفضت واردات الأسماك ومنتجات الأسماك بنسبة 1.8٪.
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معلنةً تجميد أصول 892 شخصا، وفرضت 83 مؤسسة يابانية بما في ذلك البنوك حظرا على الصادرات من اليابان إلى 363 منظمة وشركة ومؤسسة مرتبطة بصناعة الدفاع.
وفرضت طوكيو أيضا حظرا على تصدير أشباه الموصلات إلى روسيا
، ومعدات إنتاج النفط، والسلع الفاخرة (الأحجار الكريمة، والكحول الباهظ الثمن، والسيارات الفاخرة)، وأجهزة الكمبيوتر، وطابعات 3D، وحظرت استيراد الذهب والآلات وبعض أنواع الخشب ومشروب الفودكا من روسيا، كما تم فرض حظر على الاستثمارات الجديدة وبعض الخدمات المالية.